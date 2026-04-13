Amazonセール情報大紹介！ 第1624回
Core 7 240H＋RTX 5060でゲームも仕事も回せる。MSIのコスパ重視ゲーミングノート
2026年04月13日 12時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】
MSI ゲーミングノートPC「Cyborg 15 B2RW（Cyborg-15-B2RWFKG-1162JP）」をチェック！
MSIのゲーミングノートPC「Cyborg 15 B2RW（Cyborg-15-B2RWFKG-1162JP）」がAmazonタイムセール価格の224,800円で販売中。
ゲーミングノートの予算を妥協してしまうと、後から「やっぱり、もう少しスペックを盛っておけばよかった」と思うこともある。とはいえ、スペックを詰め込みすぎたマシンを選ぼうとすると、一気に予算オーバー。そんな時に、このRTX 5060搭載モデルはコスパ面で「絶妙」なライン。
①メモリ16GB・SSD 1TBで最初から使いやすい
GeForce RTX 5060 Laptop GPUにCore 7 240H、メモリ16GB、SSD 1TBを搭載。容量や増設を意識しなくても、ゲームや仕事にそのまま使い始めやすい構成だ。
②144Hz対応のフルHDディスプレイ
15.6インチのフルHDディスプレイは144Hzに対応。毎秒144回の表示に対応したパネルで、ゲーム用途に向いた仕様になっている。ノングレアで映り込みを抑えやすく、長時間でも画面を見続けやすい。
③USB Type-C・HDMIなど基本ポートを装備
USB Type-C（映像出力・USB PD対応）に加えてHDMIも備えている。外部ディスプレイや周辺機器を接続しやすく、用途に応じて使い方を広げやすい。
製品スペック
【CPU】Core 7 240H
【GPU】GeForce RTX 5060 Laptop GPU
【メモリ】16GB
【ストレージ】1TB SSD
【ディスプレイ】15.6インチ フルHD（1920×1080）144Hz ノングレア
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1732回
トピックス23,798円で買えるAirPods 4 ANC搭載版、いま注目を！
-
第1630回
トピックスついに２TBで20万円！ 型落ち13型iPad Pro（M4）、5Gも付いてかなりお得に！（最新モデルは40万円台）
-
第1626回
トピックス4Kで映像美に浸る、360Hzで真剣勝負。切り替えて使える27インチディスプレーが5万円切り
-
第1625回
トピックスリモコン多すぎて面倒じゃない？ このセットで“家電を声で操作できる状態”まで一気にいける
-
第1623回
トピックスメガネ屋で見かけるあの洗浄機、自宅でも。CITIZENでこの価格、7,000円台の超音波洗浄機
-
第1622回
トピックス空気清浄機、どれ選ぶ？迷ったらこれ。加湿もこれ1台、シャープが3万円切り
-
第1621回
トピックスこの値段でいいの？5,000円台なのに“普通に使える”Amazonベーシックのスーツケース
-
第1619回
トピックス魚焼き、裏返さなくていい。ほぼ放置でいいロースター、6,980円
-
第1618回
トピックスイヤホンで済ませてる？“ちゃんと聴く環境”に変わるAirPods Max【9％オフ】
-
第1617回
トピックスもう暑いよね。ここだけ冷やせる、工事なしで使えるスポットクーラーが24,999円
- この連載の一覧へ