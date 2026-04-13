Core 7 240H＋RTX 5060でゲームも仕事も回せる。MSIのコスパ重視ゲーミングノート

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【Amazonタイムセール】

MSI ゲーミングノートPC「Cyborg 15 B2RW（Cyborg-15-B2RWFKG-1162JP）」をチェック！

MSIのゲーミングノートPC「Cyborg 15 B2RW（Cyborg-15-B2RWFKG-1162JP）」がAmazonタイムセール価格の224,800円で販売中。

ゲーミングノートの予算を妥協してしまうと、後から「やっぱり、もう少しスペックを盛っておけばよかった」と思うこともある。とはいえ、スペックを詰め込みすぎたマシンを選ぼうとすると、一気に予算オーバー。そんな時に、このRTX 5060搭載モデルはコスパ面で「絶妙」なライン。

①メモリ16GB・SSD 1TBで最初から使いやすい

GeForce RTX 5060 Laptop GPUにCore 7 240H、メモリ16GB、SSD 1TBを搭載。容量や増設を意識しなくても、ゲームや仕事にそのまま使い始めやすい構成だ。

②144Hz対応のフルHDディスプレイ

15.6インチのフルHDディスプレイは144Hzに対応。毎秒144回の表示に対応したパネルで、ゲーム用途に向いた仕様になっている。ノングレアで映り込みを抑えやすく、長時間でも画面を見続けやすい。

③USB Type-C・HDMIなど基本ポートを装備

USB Type-C（映像出力・USB PD対応）に加えてHDMIも備えている。外部ディスプレイや周辺機器を接続しやすく、用途に応じて使い方を広げやすい。

製品スペック

【CPU】Core 7 240H

【GPU】GeForce RTX 5060 Laptop GPU

【メモリ】16GB

【ストレージ】1TB SSD

【ディスプレイ】15.6インチ フルHD（1920×1080）144Hz ノングレア