このページの本文へ

サムスン、Sペン同梱でクリエイティブ作業が捗るAndroidタブ「Galaxy Tab S10 Lite」を発売

2025年08月25日 21時10分更新

文● スピーディー末岡　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷
Galaxy

　サムスン電子は9月19日にAndroidタブレット「Galaxy Tab S10 Lite」を発売します。9月4日18時から予約受付、価格は現在未定ですが、前モデルのGalaxy Tab S6 Liteが5万3570円なので、このあたりの値段になるかと思われます。

　Galaxy Tab S Liteシリーズは、最新のトレンドを追いかけ、コンテンツを楽しむ若年層や女性をメインターゲットとしており、特に「Galaxy Tab S6 Lite」は20代ユーザーが30％、女性ユーザーが51％という比率で、女性ユーザーの割合が高い唯一のGalaxyタブレットとのこと。

大画面で高解像度のディスプレーに
長持ちバッテリーで、Sペンも同梱のオトク感

　Galaxy Tab S10 Liteの特徴は、まず10.9型の大画面ディスプレーです。解像度も2112×1320ドットで、リフレッシュレートは90Hzに対応します。輝度は最大500ニト。Vision Booster機能で、どんな環境でも没入感の高い映像体験が得られます。また、有害なブルーライトをカットしてくれます。

Galaxy

　スペックはSoCがサムスン製の「Exynos 1380」、メモリーは6GB、内蔵ストレージは128GBで、外部ストレージは最大2TBに対応します。バッテリーも8000mAhと大容量で、最大14時間の動画再生を謳います。25Wの高速充電にも対応するのも大きなメリットです。OSはAndroid 15をベースとしたOne UI 7を採用します。

Galaxy

Antutuベンチマークの結果。数値的にリッチなゲームは厳しいが、普段使いなら問題ない

　そしてなんといっても、4096段階の筆圧検知に対応したSペンに対応、かつ同梱されることも見逃せません。同社の折りたたみスマホ「Galaxy Z Fold7」はSペン非対応になってしまったので、Sペンでクリエイティブな作業をしたい人はGalaxy Tab S10 Liteを選ぶのはアリでしょう。Clip Studio PaintやLumaFusion、Goodnotesといった人気のアプリがプリインストールされているので、すぐにSペンを使えます。

Galaxy

　また、ほかのGalaxy端末に比べるとGalaxy AIでできることは少ないですが、「かこって検索」や「AI消しゴム」「手描きヘルプ」など、人気の機能は備えています。

Galaxy

いずれもSamsungアカウントが必要になるが、Sペンを活用できるアプリがインストールされている

　本体サイズは165.8×254.3×6.6mm、重さは523g。カラバリはグレー、シルバー、コーラルレッドの3色が用意されます。

Galaxy
Galaxy
Galaxy
Galaxy

サクッと持ち運んですぐに使える
カジュアルなタブレットを探しているなら

　Galaxy Tab S10 Liteは、最新のトレンドを追求し、デジタルコンテンツを心ゆくまで楽しむ若年層に最適な1台です。鮮やかな大画面ディスプレーで没入感のあるエンターテイメントを楽しめて、向上したパフォーマンスと長持ちバッテリーで快適に利用できるでしょう。

Galaxy

　付属のSペンと充実したクリエイティブアプリ、そしてGalaxy独自のAI機能が、創造性と生産性を高めてくれます。ほかにGalaxy端末を持っているなら、Galaxyエコシステムのシームレスな連携も可能です。アクセサリーのキーボードカバーを付ければノートPCライクにも使えます。

　タブレットを探しているなら、選択肢のひとつに入れておくことをオススメします。

Galaxy

ベゼルは結構太い

Galaxy

実際の重さはカタログ値と同じ

「Galaxy Tab S10 Lite」の主なスペック
ディスプレー 10.9型
2112×1320ドット、90Hz
サイズ 約165.8×254.3×6.6mm
重量 523g
CPU Exynos 1380
メモリー 6GB
内蔵ストレージ 128GB
外部ストレージ microSDXC（最大2TB）
OS One UI 7（Android 15）
無線LAN Wi-Fi 6
カメラ画素数 800万画素
イン：500万画素
バッテリー容量 8000mAh（25W対応）
防水防塵 IP42
USB端子 Type-C
イヤホン端子 ×
カラバリ グレー、シルバー、コーラルレッド

■関連サイト

カテゴリートップへ

注目ニュース

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon BestSellers（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン