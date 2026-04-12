Windowsの品質向上に対する取り組みを今更宣言!?

タスクバーの上下左右の自動な移動を復活させるらしい

Windows 11の次のバージョン（26H2）と今後の開発に関して、3月20日にMicrosoftのブログに投稿がされた（https://blogs.windows.com/windows-insider/2026/03/20/our-commitment-to-windows-quality/）。

タイトルは「Our commitment to Windows quality」というもので、日本語にすると「Windowsの品質に対する私たちの取り組み」になる（とGoogle翻訳は言っている）。とは言え、内容の半分ぐらいは3～4月のプレビュー版に入る「予定された新機能」の紹介だ。なお、原稿執筆時点では、この記事で紹介された新機能を含んだプレビュー版は配布されていない。

紹介されている新機能の中で最も目を引くのが、タスクバーの改良だろう。これにより、ようやくタスクバーがWindows 10と同じく、モニターの上下左右へと移動できるようになる。ただし、Windows 10のときの仕様を継承しているかはハッキリしていない。

Windows 10では、モニターごとにタスクバーの位置を上下左右に独立して指定できた。たとえば、モニターを上下2段に重ねて使うような場合、上側のモニターではタスクバーを上に移動できると、1つのウィンドウを上下のモニターにまたがって配置できるようになる。

Windows Updateも改良 再起動のタイミングが融通利くように

もう1つの改良点としてはWindows Updateがある。紹介されている内容は、アップデートのインストールなどについて、より細かな制御が可能になるという点。たとえば、再起動を必要とするアップデートのインストールが終了したとき、インストールを完了させずに短時間で再起動だけすることが可能になるという。また、アップデートを一時中断させることもできる。

こうした細かい制御が可能になることで、アップデート作業が日常業務に与える影響を少なくできそうだ。現在Windows Updateでは、ダウンロードやインストールといった状態で再起動をすると、インストールが完了していないアップデートは、ダウンロードからやり直しになる。

時間が無駄なので、できれば再起動したくはないが、場合によっては、先にアップデートが終了した機能を有効にして作業を先に進めたいということもある。これまでのWindows Updateは、ダウンロードやインストール作業に比較的長い時間が取られ、再起動で最初からやり直しだった。これが多少でも改良されると、作業効率も変わってくるだろう。

Windowsの基本であるエクスプローラーのパフォーマンス向上

3つめの改良点は、エクスプローラーについて。PCの状態にも影響されるが、エクスプローラーの起動に意外と時間がかかることがある。筆者などはせっかちなので、タスクバーに固定したエクスプローラーアイコンを連打してしまい、複数のエクスプローラーウィンドウが開いてしまうことがある。

正解は1回エクスプローラーを起動したら、常に1つのウィンドウを残しておいて、そこから「Ctrl＋N」（新規ウィンドウ）で新しいエクスプローラーウィンドウやタブを開くようにすることだ。

また、1つ前に開いていたディレクトリを別タブとして開きたい場合には、タブを右クリックし「タブを複製」で現在と同じタブを開く。このタブは、現在のタブと同じく、これまで開いてきたフォルダ履歴を持っているため、前のフォルダーに簡単に戻ることが可能。必要なら、タブをドラッグ&ドロップして別ウィンドウにすることもできる。

プレビューに導入されるエクスプローラーの改良点である起動時間の短縮やファイル作業のパフォーマンス向上は、意外と日々のイライラ解消になる。