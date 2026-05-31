Windows Info 第530回
Windows 11でタスクバーの位置の移動機能が復活するのは結局どうなった？ プレビュー版の現状を見る
2026年05月31日 10時00分更新
今年3月にMSはWindowsの「品質」への取り組みを宣言
タスクバーの上下左右の自由な移動が復活することが話題に
今年3月にMicrosoftは、「Our commitment to Windows quality（Windowsの品質に対する私たちの取り組み）」と題したブログを公開。本連載でも取り上げている（「AI傾倒に一息入れて、既存のWindowsの改良を宣言するMicrosoft タスクバーを画面の上下左右に移動可能に!?」）。
それを受けるように、4月にはWindows Insider Programのプレビュー版配布の仕組みであるチャンネル構成を変更した（「Windows Insider Programが変化 チャンネルが3つになって整理される」）。
プレビューチャンネルの変更に関しては、Windows Insider Blogで報告があった。
●We're moving to Experimental and Beta! Announcing new builds for 24 April 2026
https://blogs.windows.com/windows-insider/2026/04/24/were-moving-to-experimental-and-beta-announcing-new-builds/
また、5月に入っても、以下のように続報がブログに投稿されている。
●Windows quality update: Progress we've made since March
https://blogs.windows.com/windows-insider/2026/05/01/windows-quality-update-progress-weve-made-since-march/
●Improving Windows quality: Making Taskbar and Start more personal
https://blogs.windows.com/windows-insider/2026/05/15/improving-windows-quality-making-taskbar-and-start-more-personal/
こうした動きを見るに、3月に打ち出した「Our commitment to Windows quality」は意外に本気な活動だったようだ。ただし、MicrosoftはQualityと言うが、実際には「品質」というよりも、これまで重視してこなかった、地味だがWindowsの使い勝手を上げるような改良あるいは新機能を指しているように思われる。
従来のMicrosoftは、新機能を含むWindows Updateを「Feature Update」、バグ修正のみのものを「Quality Update」と呼んで区別していた。しかしどうも、今回の“Quality”には新機能も改良も含まれている。
上記のブログ記事「Improving Windows quality: Making Taskbar and Start more personal」が、特にわかりやすいだろう。「品質」といいながら、上下左右に変更できるタスクバーの配置（冒頭画面）やタスクバーの小さなアイコン、スタートメニューのレイアウト設定など「新機能」の話である。
また、プレビューチャンネルの変更とともに、各ビルドのリリースノートがWindows Insider Blogの記事から、「Windows Insider Program Documentation Hub」に移行した。
そのため、Windows Insider Blogは、プレビュービルドが公開された日付単位の記事となり、このDocumentation HubのRelease Notes内へのリンクが記載されるようになった。ここは、従来のフライトハブに似たものだが、チャンネルごとに分かれており、時間経過を追ってリリースノートを見られるようになっている。
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