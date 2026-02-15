これまで、Windows Insider Programのプレビュー版は、その完成度や将来性などによって4つのチャンネルに分かれていたが、ここに来て、バージョン別のプレビューを配布することになった。

「Beta」と「Release Preview」は、以前からWindowsのバージョンを明確にしてプレビューをしていた。「Dev」チャンネルは「将来のバージョン」と言いながら、実際には2つ先のバージョンのプレビューだった。しかし、Windows 11 Ver.24H2からはバージョンを明確にすることになった。

そのために新設されたのが「Canary」チャンネルで、Windows開発の先端に近いもののプレビューとされてきたが、現在Windows 11 Ver.26H1のプレビューをしており、結果的にすべてのチャンネルが特定のバージョンにひもづいたことになる。

Windows 11 Ver.26H1とは何？ 26H2とは別物？

Windows 11 Ver.26H1に関しては、今年の2月10日に公開されたWindows IT Proブログ「What to know about Windows 11, version 26H1」に記述がある（https://techcommunity.microsoft.com/blog/windows-itpro-blog/what-to-know-about-windows-11-version-26h1/4491941）。

それによれば、26H1は今年（2026年）出荷される「新しいプロセッサ（SoC）」を搭載したCopilot+ PCハードウェア用のWindows 11だ。現在の25H2とは直接の関係がなく、すでに市場に出荷済みのWindowsマシンが26H1にアップグレードされることもない。

26H1は、2026年初頭（early 2026）に出荷される新しい特定のシリコン（プロセッサ）を搭載した新機種にプリインストールされる。現時点では、クアルコムのSnapdragon X2シリーズを搭載したWindowsマシンに採用される。ただし、このプロセッサのみに限定されるとの記述もない。

また、26H1は今年後半のアップデート（Windows 11 Ver.26H2）には対応しないという。それは、24H2～26H2とは異なるWindows コア（カーネルおよび関連のプログラムモジュール）を採用しているからだという。

コアの変更は、24H2のときにも実施された。実際、24H2／25H2は、それ以前と比べるとトラブルも多く、完全に落ち着いた状態ではなかった。そういう意味では、26H2でさらなる安定化を目指すことになると考えられていた。

26H1は、26H2とはコアが異なるため、アップデート対象にはならないとする。つまり、メインストリームである来年の27H2以降で採用されるコアと同じなのであろう。なぜ、来年採用予定のコアを今年前半の製品に搭載してリリースするのか？ その肝心な部分に関して特に理由は開示されていないが、いくつか理由が考えられる。