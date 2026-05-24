Windows Info 第529回
Windowsの標準スクリプト言語であるPowerShellの現状をあらためて紹介する
2026年05月24日 10時00分更新
今回は、PowerShellの現状についてまとめてみることにした。なお、Windowsに標準添付されているWindows PowerShellとの違いは、下記の記事を参考にしてほしい（「PowerShellの今を見る 2つあるPowerShellはどっち使えばいい？」）。
単体で入手してインストールがオススメのPowerShell
PowerShellの前身であるWindows PowerShell（powershell.exe）は、Windowsの第3の標準スクリプト言語として登場した。もちろん、最初の言語はcmd.exeのBatch言語で、2つめはWindows Scripting Host（WSH）のVBScriptとJavaScript言語である。
Batch言語は、MS-DOSやWindowsの標準コンソールアプリケーションを操作するためのものだ。WSHは、COMを扱うためのスクリプティング言語で、スクリプト実行環境と言語を分離し、アプリケーション内スクリプティングをサポートするという野心的なものだったが、2023年にVBScriptの廃止が決まり、もはや復活の見込みもない。
Windows 10以降、powershell.exe（Windows PowerShell）が、標準的なコンソールシェル（コマンドラインインタプリタ）となったため、cmd.exeはもはやほとんど利用されていないはずだ。
cmd.exeの内部コマンド（たとえばmklink）を使いたいがために、以前は筆者もたまにcmd.exeを起動していたが、PowerShell側にシンボリックリンクを作るmklink-dという関数を作ったところ、cmd.exeを起動する必要がなくなった。mklink-dの内部は引数を指定したnew-itemコマンドである。
powershell.exeはWindowsに付属する標準版だが、改良が望ましいにも関わらず、過去に作られたスクリプト互換性のために困難な部分が一部ある。そこで、完全な互換性を捨てて、機能向上を目指したのが現在のPowerShell（以下、pwsh.exe）である。これは、第4のWindows標準スクリプト言語とも言える。
ただし、pwsh.exeは、ユーザーが手動でインストールする必要がある。そのための方法は大きく5つある。Microsoftが推奨するのはWinGet（https://learn.microsoft.com/ja-jp/windows/package-manager/）を使う方法だ。
具体的には、以下のコマンドをコンソール（ターミナル）内で実行する。
winget install Microsoft.PowerShell
ただし、初めてPowerShellをインストールする場合に限り、GitHubからMSIファイルをダウンロードして、これをエクスプローラーからダブルクリックしてGUIインストーラーを起動する方法をおすすめしたい。この方法を使うことで、インストール時オプションをGUIから設定できる。
最新版のMSIファイルは、GitHubのPowerShellのリポジトリ（https://github.com/powershell/powershell）のReleaseのページにある最新版のAssetsから「PowerShell-7.？.？-win-x64.msi」（7.？.？はバージョン番号）である。PowerShellの更新ごとに変化するので、以下のコマンドを使うと便利だ。
Invoke-Expression "& { $(Invoke-RestMethod 'https://aka.ms/install-powershell.ps1') } -UseMSI"
シングルクオート内のURLは、バージョンが変わっても、最新版のPowerShellインストールスクリプト（もちろんPowerShellで書かれている）にアクセスするためのもの。このコマンド自体に関しても「install-powershell.ps1」の中に記述がある。
MSIインストールでは、エクスプローラー右クリックメニューとの関連付けやWindows Update経由でのアップデート（後述）のオンオフが可能。WinGetでは、このレジストリ設定がされないため、過去に実行されたMSIインストールの設定のままか、設定なし（デフォルト値）状態のどちらかになる。インストール時オプションは、以下のレジストリに記録されている。
HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\PowerShellCore\InstallerProperties
PowerShellから表示させるには、以下のコマンドを使う
Get-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\PowerShellCore\InstallerProperties
Microsoft的には、WinGetを使いMSIXパッケージでのインストールを推奨しているようなので、このインストールオプションの扱いが今後どうなるのかは不明である。というのも、MSIXパッケージでインストールすると、レジストリにオプションの記録が残らないからである。
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