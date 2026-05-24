このページの本文へ

前へ 1 2 次へ

Windows Info 第529回

Windowsの標準スクリプト言語であるPowerShellの現状をあらためて紹介する

2026年05月24日 10時00分更新

文● 塩田紳二　編集● ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　今回は、PowerShellの現状についてまとめてみることにした。なお、Windowsに標準添付されているWindows PowerShellとの違いは、下記の記事を参考にしてほしい（「PowerShellの今を見る　2つあるPowerShellはどっち使えばいい？」）。

単体で入手してインストールがオススメのPowerShell

　PowerShellの前身であるWindows PowerShell（powershell.exe）は、Windowsの第3の標準スクリプト言語として登場した。もちろん、最初の言語はcmd.exeのBatch言語で、2つめはWindows Scripting Host（WSH）のVBScriptとJavaScript言語である。

　Batch言語は、MS-DOSやWindowsの標準コンソールアプリケーションを操作するためのものだ。WSHは、COMを扱うためのスクリプティング言語で、スクリプト実行環境と言語を分離し、アプリケーション内スクリプティングをサポートするという野心的なものだったが、2023年にVBScriptの廃止が決まり、もはや復活の見込みもない。

　Windows 10以降、powershell.exe（Windows PowerShell）が、標準的なコンソールシェル（コマンドラインインタプリタ）となったため、cmd.exeはもはやほとんど利用されていないはずだ。

　cmd.exeの内部コマンド（たとえばmklink）を使いたいがために、以前は筆者もたまにcmd.exeを起動していたが、PowerShell側にシンボリックリンクを作るmklink-dという関数を作ったところ、cmd.exeを起動する必要がなくなった。mklink-dの内部は引数を指定したnew-itemコマンドである。

　powershell.exeはWindowsに付属する標準版だが、改良が望ましいにも関わらず、過去に作られたスクリプト互換性のために困難な部分が一部ある。そこで、完全な互換性を捨てて、機能向上を目指したのが現在のPowerShell（以下、pwsh.exe）である。これは、第4のWindows標準スクリプト言語とも言える。

　ただし、pwsh.exeは、ユーザーが手動でインストールする必要がある。そのための方法は大きく5つある。Microsoftが推奨するのはWinGet（https://learn.microsoft.com/ja-jp/windows/package-manager/）を使う方法だ。

PowerShell

　具体的には、以下のコマンドをコンソール（ターミナル）内で実行する。

winget install Microsoft.PowerShell

　ただし、初めてPowerShellをインストールする場合に限り、GitHubからMSIファイルをダウンロードして、これをエクスプローラーからダブルクリックしてGUIインストーラーを起動する方法をおすすめしたい。この方法を使うことで、インストール時オプションをGUIから設定できる。

　最新版のMSIファイルは、GitHubのPowerShellのリポジトリ（https://github.com/powershell/powershell）のReleaseのページにある最新版のAssetsから「PowerShell-7.？.？-win-x64.msi」（7.？.？はバージョン番号）である。PowerShellの更新ごとに変化するので、以下のコマンドを使うと便利だ。

Invoke-Expression "& { $(Invoke-RestMethod 'https://aka.ms/install-powershell.ps1') } -UseMSI"

　シングルクオート内のURLは、バージョンが変わっても、最新版のPowerShellインストールスクリプト（もちろんPowerShellで書かれている）にアクセスするためのもの。このコマンド自体に関しても「install-powershell.ps1」の中に記述がある。

　MSIインストールでは、エクスプローラー右クリックメニューとの関連付けやWindows Update経由でのアップデート（後述）のオンオフが可能。WinGetでは、このレジストリ設定がされないため、過去に実行されたMSIインストールの設定のままか、設定なし（デフォルト値）状態のどちらかになる。インストール時オプションは、以下のレジストリに記録されている。

HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\PowerShellCore\InstallerProperties

　PowerShellから表示させるには、以下のコマンドを使う

Get-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\PowerShellCore\InstallerProperties

　Microsoft的には、WinGetを使いMSIXパッケージでのインストールを推奨しているようなので、このインストールオプションの扱いが今後どうなるのかは不明である。というのも、MSIXパッケージでインストールすると、レジストリにオプションの記録が残らないからである。

前へ 1 2 次へ

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
【整備済み品】富士通 ARROWS Tab V727/V 12.3型 WUXGA+ タブレットPC Windows11 Pro MS Office H&B 2019 第7世代 Core m3-7Y30 メモリ4GB SSD128GB LTE対応 無線LAN Webカメラ タッチペン付属 USB-C HDMI 初期設定済み 中古パソコン
【整備済み品】富士通 ARROWS Tab V727/V 12.3型 WUXGA+ タブレットPC Windows11 Pro MS Office H&B 2019 第7世代 Core m3-7Y30 メモリ4GB SSD128GB LTE対応 無線LAN Webカメラ タッチペン付属 USB-C HDMI 初期設定済み 中古パソコン
￥9,999
2
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
￥52,900
3
Apple 2026 MacBook Air M5チップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligence、13.6インチLiquid Retinaディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、12MPセンターフレームカメラ、日本語キーボード、Touch ID - スカイブルー
Apple 2026 MacBook Air M5チップ搭載13インチノートブック：AIとApple Intelligence、13.6インチLiquid Retinaディスプレイ、16GBユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、12MPセンターフレームカメラ、日本語キーボード、Touch ID - スカイブルー
￥176,566
4
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUW
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUW
￥98,800
5
NEC LAVIE 国内生産 ノートパソコン 25夏 N15Slim 15.3 型 AMD Ryzen™ 5 7535HS メモリ16GB SSD512GB MS Office 2024搭載 Windows11 バッテリー駆動14.6時間 重量1.6kg ルナグレー
NEC LAVIE 国内生産 ノートパソコン 25夏 N15Slim 15.3 型 AMD Ryzen™ 5 7535HS メモリ16GB SSD512GB MS Office 2024搭載 Windows11 バッテリー駆動14.6時間 重量1.6kg ルナグレー
￥119,800

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
￥2,303
2
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
￥1,390
3
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
￥1,080
4
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥640
5
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
6
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
￥1,690
7
キヤノン Canon 純正 インクカートリッジ BCI-381(BK/C/M/Y)+380 5色マルチパック BCI-381+380/5MP 長さ:5.3cm 幅:13.9cm 高さ:10.75cm
キヤノン Canon 純正 インクカートリッジ BCI-381(BK/C/M/Y)+380 5色マルチパック BCI-381+380/5MP 長さ:5.3cm 幅:13.9cm 高さ:10.75cm
￥5,490
8
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
￥5,680
9
NIMASO ガラスフィルム iPad 第11世代（A16） 2025用/iPad 10.9インチ 第10世代 2022用 衝撃吸収 強化 ガラス 保護フィルム 指紋防止 ガイド枠付き NTB22I574
NIMASO ガラスフィルム iPad 第11世代（A16） 2025用/iPad 10.9インチ 第10世代 2022用 衝撃吸収 強化 ガラス 保護フィルム 指紋防止 ガイド枠付き NTB22I574
￥1,358
10
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール ワイヤレスマウス 無線 マウス M185CG 小型 電池寿命最大12ケ月 M185 グレー 国内正規品
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール ワイヤレスマウス 無線 マウス M185CG 小型 電池寿命最大12ケ月 M185 グレー 国内正規品
￥999

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン