Microsoft、Windows 11でタスクバー移動機能を2026年に復活へ　海外報道

マイクロソフトが、「Windows 11」で廃止した「タスクバー移動機能」を復活させる可能性が浮上した。2月12日、海外メディアWindows Centralが報じている。

報道によると、タスクバーの改善はマイクロソフト社内でも最優先扱いとなっており、計画通りに進めば2026年夏頃に公開されるとのこと。

仮に報道内容が事実なら、タスクバーの位置を変えて使っていたユーザーにとって、嬉しいアップデートとなりそうだ。