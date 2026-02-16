このページの本文へ

Microsoft、Windows 11でタスクバー移動機能を2026年に復活へ　海外報道

2026年02月16日 12時40分更新

文● スミーレ（@sumire_kon）

Windowsのロゴ

　マイクロソフトが、「Windows 11」で廃止した「タスクバー移動機能」を復活させる可能性が浮上した。2月12日、海外メディアWindows Centralが報じている。

　報道によると、タスクバーの改善はマイクロソフト社内でも最優先扱いとなっており、計画通りに進めば2026年夏頃に公開されるとのこと。

　仮に報道内容が事実なら、タスクバーの位置を変えて使っていたユーザーにとって、嬉しいアップデートとなりそうだ。

