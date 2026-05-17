Windows Info 第528回
Windows 11の標準機能でメモリに問題がないかを診断する
2026年05月17日 10時00分更新
前回の本連載では、Windowsがクラッシュしたときのトラブルシューティングを紹介したが（「Windowsがクラッシュする原因を究明する方法 AIを活用すると結構早い」）、このときにCopilotから何度も勧められたのが、Windowsメモリ診断を使ったメモリのチェックである。
そもそもWindowsメモリ診断とは？
Windowsメモリ診断は、Windows 11に標準搭載されている物理メモリのテストプログラムだ。使い方は簡単だが、Windowsを再起動して、Windowsが起動する前の状態でテストするため、その間はPCが利用できない。また、複数のテストを繰り返しするために時間がかかる。
デフォルト設定で、32GBメモリと第12世代Core i7搭載のPCで3時間弱。設定値を変えて、繰り返し数（デフォルトは2回）を増やす、テスト項目を増やす（デフォルトは、標準を選択）とさらに時間が必要になる。
このため、とりあえずデフォルト値で1回診断をして、それでもメモリが疑わしい類のクラッシュが発生するようなら、テスト項目を増やす、繰り返し数を増やすなどして、より厳しい診断をするといいだろう。
なお、前回解説したトラブルシューティング方法は、ハードウェアが健全であることを前提としている。なので、クラッシュが短時間で連続して発生したら、まずはメモリ診断をして、メモリに問題がないことを確認しておきたい。メモリに問題があるならば、精密なトラブルシューティングは無意味なものになりかねないからだ。
Windowsメモリ診断の実行ファイルは、C:\Windows\System32ディレクトリにあるmdsched.exeで、スタートメニューでは、「Windowsツール」で開くフォルダに登録されている。コマンドラインを使うのもスタートメニューから探すのもどちらもちょっと面倒。そこでWindowsの検索機能で「メモリ」を選択すると、Windowsメモリ診断が簡単に見つかる。
起動すると、今すぐ再起動して診断を開始するか、ユーザーが再起動をした際に診断するかを聞いてくる。ただし、メモリ診断は、ファームウェア（UEFI）が起動（通常はスプラッシュスクリーンが表示される）した後に開始される。もし再起動時に画面が黒いままだった場合は、メモリ診断のせいではなく、再起動がうまくいってないせいだ。
メモリ診断が開始されると、青地に白い文字の表示が出る。ただし、その出力はプライマリーのディスプレイアダプタに接続しているディスプレーのみだ。
Windowsメモリ診断は、繰り返し数は2回、テストミックス（テストパターン）は「標準」で起動し、すぐに診断を開始する。設定を変更（後述）するなら、起動直後にしないと時間が無駄になる。
なお、設定変更以外は手動で操作することはなく、そのまま放置しておけば、勝手に再度Windowsが再起動する。その直後、ユーザーがログインしたときに結果をトースト通知などで教えてくれる。
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