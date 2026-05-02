32GB・1TB＋Ryzen AI 7で約1kg。軽さで選んでもスペックに困らないHPノートが割引中

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【Amazonで割引中】HP ノートパソコン「OmniBook 7 Aero 13-bg（BF8H7PA-AAAA）」をチェック！

HPのノートパソコン「OmniBook 7 Aero 13-bg（BF8H7PA-AAAA）」がAmazonで割引対象。参考価格229,900円のところ、15％オフの194,800円で販売中。

ノートPCは軽いほど持ち出しやすい。ただ、その分スペックが物足りなくなることも多い。HPの「OmniBook 7 Aero 13-bg」は、約1kgで32GBメモリと1TB SSDを搭載したモデル。いまはAmazonで割引中。

①毎日持ち歩ける軽さ

約1.0kg。このくらいだと、毎日カバンに入れても重さが気になりにくい。持ち出し用としても使いやすいサイズで、13.3インチも扱いやすい。

②軽いのに中身もしっかり

Ryzen AI 7に32GBメモリ、1TB SSD。このクラスだと16GBや512GBのモデルも多いが、これは32GB・1TBまで載っている。タブを多めに開いたり、いくつか同時に動かしても詰まりにくい。使っていて足りないと感じる場面は出にくい。

③画面や操作まわりも使いやすい

非光沢ディスプレイで映り込みを抑えつつ、明るさも確保されている。顔認証やバックライトキーボードにも対応していて、日常的に使うときの手間を減らせる。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen AI 7 350

【メモリ】32GB

【ストレージ】1TB SSD

【ディスプレイ】13.3インチ WUXGA（1920×1200）非光沢 IPS

【重量】約1.0kg