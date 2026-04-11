Amazonセール情報大紹介！ 第1616回
13万円台でこれなら十分？本体＋Office＋安心感が揃う、“これでいいか”と思えるLAVIE
2026年04月11日 09時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで7％オフ】NEC ノートパソコン「LAVIE 25夏 N15（Ryzen 5／16GB／512GB／Office 2024搭載）」をチェック！
NECのノートパソコン「LAVIE 25夏 N15（Ryzen 5／16GB／512GB／Office 2024搭載）」がAmazonで割引対象。過去価格150,404円のところ、8％オフの139,091円で販売中。
仕事にも家用にも使えるPCがほしい。でも高すぎるモデルは避けたいし、安すぎるのも不安。そんなときに選びやすいのが、このLAVIE。普段使いなら困らない構成で、「これでいいか」と思える1台。
Office 2024搭載でそのまま使える
ノートPCは本体だけで考えると、あとからOfficeが必要になって想定より高くつくことがある。このLAVIEはMicrosoft Office Home & Business 2024を搭載しているので、届いたあとに追加で用意しなくていい。
Ryzen 5＋16GB＋512GBで普段使いにちょうどいい
AMD Ryzen 5 7535Uにメモリ16GB、SSD 512GBの構成。重い処理向けではないが、ネットや書類作成、動画視聴など普段使いなら無理なく使える。安さ優先でスペックを削ったモデルより、日常用途には十分な内容。
USBやHDMI、有線LANもあって家でも使いやすい
USB Type-CやUSB Type-A、HDMI、有線LANを備えているので、ディスプレイにつないだり有線でネットを使ったりもしやすい。無線だけに頼らず使えるため、家用のPCとしても扱いやすい。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen 5 7535U
【メモリ】16GB
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレイ】15.6型 フルHD IPS
【Office】Microsoft Office Home & Business 2024
【OS】Windows 11 Home
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