13万円台でこれなら十分？本体＋Office＋安心感が揃う、“これでいいか”と思えるLAVIE

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【Amazonで7％オフ】NEC ノートパソコン「LAVIE 25夏 N15（Ryzen 5／16GB／512GB／Office 2024搭載）」をチェック！

NECのノートパソコン「LAVIE 25夏 N15（Ryzen 5／16GB／512GB／Office 2024搭載）」がAmazonで割引対象。過去価格150,404円のところ、8％オフの139,091円で販売中。

仕事にも家用にも使えるPCがほしい。でも高すぎるモデルは避けたいし、安すぎるのも不安。そんなときに選びやすいのが、このLAVIE。普段使いなら困らない構成で、「これでいいか」と思える1台。

Office 2024搭載でそのまま使える

ノートPCは本体だけで考えると、あとからOfficeが必要になって想定より高くつくことがある。このLAVIEはMicrosoft Office Home & Business 2024を搭載しているので、届いたあとに追加で用意しなくていい。

Ryzen 5＋16GB＋512GBで普段使いにちょうどいい

AMD Ryzen 5 7535Uにメモリ16GB、SSD 512GBの構成。重い処理向けではないが、ネットや書類作成、動画視聴など普段使いなら無理なく使える。安さ優先でスペックを削ったモデルより、日常用途には十分な内容。

USBやHDMI、有線LANもあって家でも使いやすい

USB Type-CやUSB Type-A、HDMI、有線LANを備えているので、ディスプレイにつないだり有線でネットを使ったりもしやすい。無線だけに頼らず使えるため、家用のPCとしても扱いやすい。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 5 7535U

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレイ】15.6型 フルHD IPS

【Office】Microsoft Office Home & Business 2024

【OS】Windows 11 Home