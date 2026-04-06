「大神」20周年企画を公式が告知 4月20日に何かが起こる…？
カプコンは4月5日、アクションアドベンチャー「大神」シリーズの20周年記念企画を準備していると公式Xにて告知した。
本作は、2006年にPlayStation 2で発売された、アマテラスとなってあまたの生命を取り戻す冒険に挑むゲーム。日本画のような美しいグラフィックが特徴的で、枯木などに花を咲かせるイメージが強い。
2024年には「大神 完全新作」プロジェクトも発表されており、ファンは続報を心待ちにしている状況だ。
ユーザーからは「人生で一番好きなゲーム」「もう20周年とは驚き」「楽譜本を再販してほしいです」「グッズ待ち遠しすぎる」「コンサート追加公演みたいな発表に期待」「最新情報、待ってます！」などの声が寄せられていた。
今回準備されている20周年企画とはどのようなものか、4月20日の発表に期待しよう。
今日は「#デビューの日」！— 大神シリーズ（公式） (@Okami_CAP) April 5, 2026
アマテラスやイッスンのデビュー、つまり初代『大神』の発売日は2006年4月20日です。
つまり、あと15日後、2026年4月20日で『大神』は20周年を迎えます！✨
20周年企画も準備していますのでお楽しみに！#Okami#大神pic.twitter.com/p0q1f1mi0o
【ゲーム情報】
タイトル：『大神 完全新作』プロジェクト
ジャンル：アクションアドベンチャー
販売：カプコン
開発：エムツー／マシンヘッドワークス／クローバーズ
プラットフォーム：未定
発売日：未定
価格：未定
CERO：審査予定
©CAPCOM
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