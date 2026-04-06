カプコンは4月5日、アクションアドベンチャー「大神」シリーズの20周年記念企画を準備していると公式Xにて告知した。

本作は、2006年にPlayStation 2で発売された、アマテラスとなってあまたの生命を取り戻す冒険に挑むゲーム。日本画のような美しいグラフィックが特徴的で、枯木などに花を咲かせるイメージが強い。

2024年には「大神 完全新作」プロジェクトも発表されており、ファンは続報を心待ちにしている状況だ。

ユーザーからは「人生で一番好きなゲーム」「もう20周年とは驚き」「楽譜本を再販してほしいです」「グッズ待ち遠しすぎる」「コンサート追加公演みたいな発表に期待」「最新情報、待ってます！」などの声が寄せられていた。

今回準備されている20周年企画とはどのようなものか、4月20日の発表に期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：『大神 完全新作』プロジェクト

ジャンル：アクションアドベンチャー

販売：カプコン

開発：エムツー／マシンヘッドワークス／クローバーズ

プラットフォーム：未定

発売日：未定

価格：未定

CERO：審査予定

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