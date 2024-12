『大神 絶景版』と『祇(くにつがみ):Path of the Goddess』のセットが登場!「CAPCOM WINTER SALE」がアップデート

カプコンは12月16日、現在開催中「CAPCOM WINTER SALE」にセールラインアップを追加してアップデートしたと発表。開催期間は、デジタルストアやタイトルによって異なるので、下記を確認してほしい。

今回の注目は、「大神 完全新作」プロジェクトの始動が発表された『大神 絶景版』、「The Game Awards 2024」ノミネート作の『祇(くにつがみ):Path of the Goddess』、独創的な和の世界観を描く2作品が一緒に楽しめる『神祇(かみがみ)パック』のそれぞれが、各デジタルストアでお買い得セール中。

また、Prime Video「シークレット・レベル」にも登場し2024年12月17日に37回目の誕生日を迎える「ロックマン」シリーズも特別価格でお買い得に。さらにSteam Storeでは、「ロックマンX」関連タイトル4作がバンドルされてお買い得な『ロックマンX + ゼロ パック』を期間限定販売中だ。

ほかにも「バイオハザード」「ストリートファイター」「デビル メイ クライ」「ドラゴンズドグマ」「デッドライジング」などの人気シリーズ作がお求めやすい価格でセール中。各デジタルストアセールの詳しい内容は「CAPCOM WINTER SALE」特設ページでチェックしよう。

※商品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。

※セットに含まれる商品はほかのセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。

※セール詳細およびコンテンツ内容や価格、掲載外のそのほかのセール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。

『神祇(かみがみ)パック』(バンドル)

・収録内容

『大神 絶景版』

『祇(くにつがみ):Path of the Goddess』

■PlayStation Store

PS4 - 2025年1月6日23時59分まで ※PS Plus会員限定

通常価格:5990円

セール価格【33%オフ!!】:4013円

■Steam Store

Steam - 2025年1月3日2時59分まで

通常価格:5990円

セール価格【33%オフ!!】:4013円

■Xbox Games Store

Xbox Series X|S/Xbox One - 2025年1月3日18時59分まで

通常価格:5990円

セール価格【33%オフ!!】:4013円

『大神 絶景版』(ゲーム本編)

■Steam Store

Steam - 2025年1月3日2時59分まで

通常価格:3046円

セール価格【75%オフ!!】:761円

■Xbox Games Store

Xbox One - 2025年1月3日18時59分まで

通常価格:3057円

セール価格【75%オフ!!】:764円

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2025年1月9日23時59分まで

通常価格:3046円

セール価格【75%オフ!!】:761円

『祇(くにつがみ):Path of the Goddess』(ゲーム本編)

■Steam Store

Steam - 2025年1月3日2時59分まで

通常価格:4990円

セール価格【20%オフ!!】:3992円

■Xbox Games Store

Xbox One - 2025年1月3日1859まで

通常価格:4990円

セール価格【20%オフ!!】:3992円

『ロックマン クラシックス コレクション』(ゲーム本編)

■PlayStation Store

PS4 - 2024年12月19日23時59分まで ※PS Plus会員限定

通常価格:2547円

セール価格【67%オフ!!】:840円

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2025年1月7日23時59分まで

通常価格:3046円

セール価格【72%オフ!!】:840円

■Steam Store

Steam - 2025年1月3日2時59分まで

通常価格:2547円

セール価格【67%オフ!!】:840円

■Xbox Games Store

Xbox One - 2025年1月3日18時59分まで

通常価格:2617円

セール価格【67%オフ!!】:863円

『ロックマン クラシックス コレクション 2』(ゲーム本編)

■PlayStation Store

PS4 - 2024年12月19日23時59分まで ※PS Plus会員限定

通常価格:3046円

セール価格【75%オフ!!】:761円

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2025年1月7日23時59分まで

通常価格:3046円

セール価格【75%オフ!!】:761円

■Steam Store

Steam - 2025年1月3日2時59分まで

通常価格:3046円

セール価格【75%オフ!!】:761円

■Xbox Games Store

Xbox One - 2025年1月3日18時59分まで

通常価格:3057円

セール価格【75%オフ!!】:764円

『ロックマンX + ゼロ パック』(Steam限定バンドル)

https://store.steampowered.com/bundle/47948/X/

■Steam Store

Steam - 2025年1月3日2時59分まで

バンドル価格:3250円

・収録内容

『ロックマンX アニバーサリー コレクション』

『ロックマンX アニバーサリー コレクション 2』

『ロックマン ゼロ&ゼクス ダブルヒーローコレクション』

『ロックマンX DiVE オフライン』

※バンドル詳細やコンテンツ内容はSteam Storeにてご確認ください。

※バンドル商品は終了日以降も販売する可能性がございます。

