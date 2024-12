カプコンは12月13日、ゲームの授賞式「The Game Awards 2024」にて、シリーズ完全新作となる剣戟アクションゲーム「鬼武者 Way of the Sword」を発表した。

2026年に発売予定で、対応プラットフォームはPlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)となる。

本作は、血で血を洗う至高の剣戟アクションゲーム。その舞台は、瘴気によって不可思議な姿と化した江戸時代初期の「京都」。妖しさに満ちたステージの数々。敵はこの世のものならざる怪奇な異形「幻魔」。そこに生きる人々が紡ぐダークファンタジー。

京都を駆けずり回り、はびこる幻魔を斬りまくるのは「鬼の篭手」を身につけた一人の侍。壮絶な剣戟の中で血にまみれながら、戦う理由を問う。己の進む道は、いったいどこに行き着くのか――

2001年に第一作目が登場した本シリーズは、戦国時代を舞台に、超人的な「鬼の力」を得た若武者である「鬼武者」と世界征服を目論む怪物「幻魔(げんま)」たちとの戦いを描いた作品だ。

カウンターアクションシステム「一閃(いっせん)」を始めとした爽快感のある「バッサリ感!」は、本シリーズを語るうえで外せない要素となる。

※画像は開発中のものです。

※一部、敵の死亡時の表現を「切断表現なし」設定で撮影しています。

【ゲーム情報】

タイトル:鬼武者 Way of the Sword

ジャンル:剣戟アクション

販売:カプコン

プラットフォーム:PlayStation 5/Xbox Series X|S/PC(Steam)

発売日:2026年予定

価格:未定

プレイ人数:1人

CERO:審査予定

©CAPCOM