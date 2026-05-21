T&E SOFTが1988年にリリースした「レイドック」シリーズの完結編！
『レイドック2 LAST ATTACK MSX2+』がSwitch向け「EGGコンソール」で本日5月21日に配信！
D4エンタープライズは5月21日、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」のNintendo Switch展開である「EGGコンソール」について、第100弾タイトルとしてT&Eソフトの名作シューティングゲーム『レイドック2 LAST ATTACK MSX2+』を配信。価格は、880円だ。
▼紹介動画
■手応え十分な高難易度シューティングゲーム！
本作は1988年にT&E SOFTから発売されたシューティングゲーム。『レイドック』『スーパーレイドック』に続く、シリーズ完結編となる作品だ。
プレイヤーは、ストーミーガンナー2のパイロットとなって、氷の惑星、炎の惑星、異空間など数々のステージを攻略していく。シューティングゲームでありながらRPG的な育成要素もあり、レベルに応じて10種類のオプションウェポンが装備可能。
また、2人プレイ時にドッキングエネルギーを溜めることで、縦合体、横合体によるウェポンの強化などもできる。
縦スクロール面だけではなく、横スクロール面、そのほか画面に収まりきらないほど大きな敵の登場、さらに要所ではアニメーションシーンなどの演出もあり、ゲームはかなり楽しめる内容となっている。
なお、ゲームの難度は非常に高めに設定されており、序盤から激しい攻撃にさらされることになるだろう。攻略には（高難度のシューティングゲームには必須ともいえる）敵の出現パターンを把握する必要がある。
果たしてあなたは、（バックストーリーにもある）銀河史に残る最大最後の戦いを生き抜くことはできるだろうか。
『EGGコンソール レイドック2 LAST ATTACK MSX2+』は、当時の貴重なマニュアルやパッケージデザインをいつでも閲覧できる「ギャラリー」モードに対応している。
※シーンセレクト機能はございません。
※USBキーボードは Nintendo Switchの日本語環境で、日本語106・108・109キーボードのみ対象となります。また、すべてのUSBキーボードおよびキーが入力できる保証はありません。
【ゲーム情報】
タイトル：EGGコンソール レイドック2 LAST ATTACK MSX2+
ジャンル：シューティングゲーム
配信：D4エンタープライズ
メーカー：T&E SOFT
プラットフォーム：Nintendo Switch
配信日：配信中（2026年5月21日）
価格：880円
プレイ人数：1～2人
IARC：7+（7才以上対象）
© D4Enterprise Co.,Ltd.
© MSX Licensing Corporation All Rights Reserved.
'MSX' is a trademark of the MSX Licensing Corporation.
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります