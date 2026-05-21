T&E SOFTが1988年にリリースした「レイドック」シリーズの完結編！

D4エンタープライズは5月21日、同社が運営するレトロゲーム配信サービス「プロジェクトEGG」のNintendo Switch展開である「EGGコンソール」について、第100弾タイトルとしてT&Eソフトの名作シューティングゲーム『レイドック2 LAST ATTACK MSX2+』を配信。価格は、880円だ。

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■手応え十分な高難易度シューティングゲーム！

本作は1988年にT&E SOFTから発売されたシューティングゲーム。『レイドック』『スーパーレイドック』に続く、シリーズ完結編となる作品だ。

プレイヤーは、ストーミーガンナー2のパイロットとなって、氷の惑星、炎の惑星、異空間など数々のステージを攻略していく。シューティングゲームでありながらRPG的な育成要素もあり、レベルに応じて10種類のオプションウェポンが装備可能。

また、2人プレイ時にドッキングエネルギーを溜めることで、縦合体、横合体によるウェポンの強化などもできる。

縦スクロール面だけではなく、横スクロール面、そのほか画面に収まりきらないほど大きな敵の登場、さらに要所ではアニメーションシーンなどの演出もあり、ゲームはかなり楽しめる内容となっている。

なお、ゲームの難度は非常に高めに設定されており、序盤から激しい攻撃にさらされることになるだろう。攻略には（高難度のシューティングゲームには必須ともいえる）敵の出現パターンを把握する必要がある。

果たしてあなたは、（バックストーリーにもある）銀河史に残る最大最後の戦いを生き抜くことはできるだろうか。

『EGGコンソール レイドック2 LAST ATTACK MSX2+』は、当時の貴重なマニュアルやパッケージデザインをいつでも閲覧できる「ギャラリー」モードに対応している。

※シーンセレクト機能はございません。

※USBキーボードは Nintendo Switchの日本語環境で、日本語106・108・109キーボードのみ対象となります。また、すべてのUSBキーボードおよびキーが入力できる保証はありません。

【ゲーム情報】

タイトル：EGGコンソール レイドック2 LAST ATTACK MSX2+

ジャンル：シューティングゲーム

配信：D4エンタープライズ

メーカー：T&E SOFT

プラットフォーム：Nintendo Switch

配信日：配信中（2026年5月21日）

価格：880円

プレイ人数：1～2人

IARC：7+（7才以上対象）

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