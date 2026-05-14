シャオミから、1万円台前半のGPS内蔵本格スマートウォッチ「REDMI Watch 6」

シャオミ・ジャパンは、スマートウォッチ新製品「REDMI Watch 6」を5月14日に発売した。価格は1万4800円。5月27日までの購入では早売り価格として、1万1980円で提供される。

REDMI Watch 6は低価格ながら、2.07型＆2000ニトの大型・高輝度の有機ELディスプレーを搭載する本格スマートウォッチ。5測位衛星のGPSに対応し、ウォッチ単体で位置情報を取得できるほか、550mAhの大容量バッテリーにより、通常使用で最大12日間、ライトユース時に最大24日間のバッテリー持ちが特長となっている。

本体部分は1cmを切る薄型筐体、ケースにはアルミ合金フレームを採用し、堅牢性も高い。また右側面にはステンレス製のリュウズに加えて、もう1つのボタンを備えており、各種ショートカット操作が快適になっている。

スマートウォッチとしての基本機能については、心拍数・睡眠・血中酸素レベル・ストレスのモニタリングに対応。スポーツモードでは150種類以上をサポートしている。

カラバリはオブシディアンブラック、シルバーグレー、グレイシアブルーの3色。Android 8／iOS 14以降の両OSをサポートしている。