Amazonセール情報大紹介！ 第1477回
軽量1.2kg台で16GBメモリ、新型MacBook AirがAmazonで安い
2026年03月25日 20時00分更新
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Apple 2026 MacBook Air（M5・13インチ）をチェック！
Appleの13.6インチノート「MacBook Air（M5）」がAmazonで販売中。Apple公式価格184,800円のところ、177,333円で購入できる。
M5チップと16GBメモリ、512GB SSDを備えた新型モデルで、約1.23kgの本体重量や最大18時間のバッテリー駆動、13.6インチLiquid Retinaディスプレイに対応する。
長く使うことを考えて選びやすい構成
モバイルノートは、軽さだけで選ぶと後から性能や容量に不満が出やすい。今回のMacBook AirはM5チップ、16GBメモリ、512GB SSDという構成で、日常用途から少し重めの作業まで視野に入れやすい内容である。持ち運びやすさと実用性の両立を狙いやすい1台だ。
本体は約1.23kgに収まり、バッグに入れて持ち出す場面でも扱いやすい。最大18時間のバッテリー駆動に対応し、外出先で電源を探す時間を減らしたい人にとっても選びやすい内容となる。
ディスプレイは13.6インチのLiquid Retinaを採用し、10億色表示に対応する。Thunderbolt 4ポートを2基備え、外部ディスプレイを接続して画面を広く使うこともできる。発売されたばかりのモデルだが、公式価格より安い水準で購入できる点も頭に入れておきたい。
薄型ノートは見た目の印象で選びがちだが、実際には容量と電池持ちが使い勝手を左右する。本機は16GBメモリと512GB SSDを備え、長期利用も意識しやすい構成である。価格面だけで飛びつかず、自分の用途に合う仕様かを確認して選ぶのがよい。
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