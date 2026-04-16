「フォートナイト」有料モード“世界を救え”ついに無料化 本日から
Epic Gamesは4月16日、同社が運営するバトルロイヤルゲーム「Fortnite」（フォートナイト）にて、有料モード「世界を救え」を本日から無料化すると発表した。
本モードは、次々と襲い来るモンスターの大群を食い止め、拠点を建て、武器をクラフトする共闘型タワーディフェンスゲーム。PvPのバトルロイヤルと違い、ソロまたは協力PvEで遊べるモードだ。
スマートフォンとタブレット、そして初代Nintendo Switchでは遊べないが、これまで「世界を救え」を有料でも遊べなかったNintendo Switch 2 が、本日より無料で遊べるようになるのは朗報と言えるだろう。
記事執筆現在、「フォートナイト」はメンテナンスのダウンタイムに入っている。17時から開始したので、順調に進めば20時あたりには遊べるようになっているだろう。メインストーリーは完結しているので、この機会に世界を救ってみてはいかがだろうか。
それぞれに役割がある。どれを担う？— フォートナイト (@FortniteJP) April 13, 2026
「世界を救え」
4月16日、基本プレイ無料 pic.twitter.com/KqO9C122Ju
【ゲーム情報】
タイトル：FORTNITE（フォートナイト）
ジャンル：アクション
開発・運営：Epic Games
プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／Windows／iOS／Android
価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金あり）
プレイ人数：1人～100人（オンラインプレイ時）
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