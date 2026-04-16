Epic Gamesは4月16日、同社が運営するバトルロイヤルゲーム「Fortnite」（フォートナイト）にて、有料モード「世界を救え」を本日から無料化すると発表した。

本モードは、次々と襲い来るモンスターの大群を食い止め、拠点を建て、武器をクラフトする共闘型タワーディフェンスゲーム。PvPのバトルロイヤルと違い、ソロまたは協力PvEで遊べるモードだ。

スマートフォンとタブレット、そして初代Nintendo Switchでは遊べないが、これまで「世界を救え」を有料でも遊べなかったNintendo Switch 2 が、本日より無料で遊べるようになるのは朗報と言えるだろう。

記事執筆現在、「フォートナイト」はメンテナンスのダウンタイムに入っている。17時から開始したので、順調に進めば20時あたりには遊べるようになっているだろう。メインストーリーは完結しているので、この機会に世界を救ってみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：FORTNITE（フォートナイト）

ジャンル：アクション

開発・運営：Epic Games

プラットフォーム：PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／Xbox Series X|S／Xbox One／Windows／iOS／Android

価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金あり）

プレイ人数：1人～100人（オンラインプレイ時）

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