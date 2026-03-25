「濡れない・疲れない・滑らない」を全部叶える一足。サロモンのランニングシューズがAmazonでセール中

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防水、滑らない、しかも疲れにくい←強すぎでは？

XA PRO 3D GORE-TEX トレイルランニングシューズが11%オフ！

SALOMONのXA PRO 3D GORE-TEX トレイルランニングシューズが、現在Amazonにて11%OFFの16,970円で販売されています！

トレイルランニング由来の設計をベースに、アウトドアから日常使いまで幅広く対応する万能シューズ。ゴアテックス（GORE-TEX）メンブレンを採用することで高い防水性と透湿性を両立し、雨天やぬかるんだ路面でも快適な履き心地を維持。さらに、独自の3Dシャーシ構造によって足元のブレを抑え、不整地でも安定した歩行をサポートします。

アウトソールには高いグリップ力を発揮する「All Terrain Contagrip」を搭載し、濡れた路面や滑りやすい環境でも安心して踏み込めるのが特徴。加えて、クイックレースシステムにより素早くフィット調整ができるなど、実用性も高いのです。

タフな環境に対応しながらも扱いやすさを兼ね備えており、「これ一足でどこへでも行ける」と感じさせる完成度の高さが魅力の一足です。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

XA PRO 3D GORE-TEX トレイルランニングシューズの特徴

ゴアテックスによる高い防水性と透湿性

雨やぬかるみでも水の侵入を防ぎつつ、内部のムレは逃がすため、長時間でも快適に履き続けられます。

3Dシャーシによる抜群の安定性

ソール中央の「3D Advanced Chassis」が足のブレを抑え、岩場や不整地でも安心して踏み込めます。

優れたグリップ力

あらゆる表面に対応する設計をうたう「All Terrain Contagrip」により、濡れた路面や滑りやすい地面でもしっかり地面を捉え、街でもアウトドアでも安定した歩行を実現。

クイックレースで着脱がスムーズ

紐を結ぶ必要がなく、引くだけでフィットする独自システム。脱ぎ履きが速く、フィット調整も簡単。

まとめ

参考価格：19,000円

現在の価格：16,970円［11%OFF］

雨の日の通勤や街歩きで「足元が不安だ」と感じたことがある人には、SALOMONのXA PRO 3D GORE-TEX トレイルランニングシューズがオススメ。ゴアテックスによる防水性能で濡れを気にせず歩けるうえ、しっかりとしたグリップ力で滑りやすい路面でも安心感が段違いです。

さらに3Dシャーシによる安定性が加わることで、長時間歩いても疲れにくく、「気づいたらずっと履いている」タイプの快適さを実感できるはず。

アウトドア用途はもちろんだが、このシューズは普段使いでも真価を発揮します。天気を選ばず履けて、街でも違和感がないデザイン、そしてクイックレースによる手軽さ。「今日はどの靴にするか」と悩む時間すら減らしてくれるかも。機能性と実用性を重視する人にとって、これ一足でいいと思わせてくれる完成度の高い選択肢です。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。