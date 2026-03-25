Core Ultra＋16GB。しかも16型の大画面。そんな万能ノートがタイムセールで10万円切り

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【Amazonタイムセール】

ASUS 16型ノートパソコン「ASUS Vivobook 16（X1607CA-U5165SIAM）」をチェック！

ASUSの16型ノートパソコン「ASUS Vivobook 16（X1607CA-U5165SIAM）」がAmazonタイムセール対象。参考価格129,800円のところ、23％オフの99,800円で販売中。

ノートPCを探すとき、10万円前後という価格帯を目安に候補を絞る人も多い。性能と価格のバランスを見ながら選ぶなら、普段使いに余裕のある構成がセールになっているタイミングは確認しておきたい。

普段作業が快適な性能

Core Ultra 5プロセッサーとメモリー16GBを搭載し、ブラウザーを複数開いたままの調べものや書類作成、動画視聴などを同時に進めても動作が重くなりにくい構成。512GBのSSDも備え、起動やファイル操作の待ち時間を減らしながら日常の作業を進めやすい。

作業しやすい16型ディスプレイ

1920×1200表示の16型ディスプレイは表示領域に余裕があり、資料を見比べたりウェブページを広めに表示したりといった使い方がしやすい。テンキー付きキーボードを備え、数字入力が多い作業でもそのまま使える。

据え置き用途に合うサイズ感

本体は約1.9kgで、毎日持ち運ぶ用途よりも自宅や室内で使うノートPCとして検討しやすいモデル。USB Type-Cで給電や外部ディスプレイ接続にも対応し、机まわりの環境を整えながら使いやすい。

製品スペック

【CPU】Core Ultra 5 プロセッサー 225H

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレイ】16.0インチ、1920×1200

【OS】Windows 11 Home

【無線】Wi-Fi 6

【本体質量】約1.91kg