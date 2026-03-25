1kg切りでここまでやる？ 1TBのSSD × 32GBのメモリ、AI時代の本命モバイルノートがタイムセール

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【Amazonタイムセール】

MSI 13.3型ビジネスノートPC「Prestige 13 AI Evo（A2HMG-5133JP）」をチェック！

MSIの13.3型ビジネスノートPC「Prestige 13 AI Evo（A2HMG-5133JP）」がAmazonタイムセール対象。過去価格21万9800円のところ、9％オフの19万9800円で販売中。

電車でパソコンを持ち歩く人にとって、本体の重さは毎日の疲れにつながりやすい。軽い機種に替えたいと思っても、資料作成や調べものがもたつくようでは使いにくい。持ち運びやすさと作業のしやすさの両方を考えていくと、MSI「Prestige 13 AI Evo」は注目モデルだ。

毎日持ち歩いても負担になりにくい軽さ

カバンに入れて毎日持ち歩くことを考えると、本体が軽いことは使いやすさに直結する。約990gなら移動が多い日でも重さを感じにくく、出先でパソコンを開くこと自体が面倒になりにくい。家でも外でも同じパソコンを使いたい人にとって、この軽さは大きなポイントになる。

外でも作業を進めやすい

ブラウザーで多くのページを開いたまま資料をまとめたり、オンライン会議をしながら別の作業を進めたりといった使い方でも動きが重くなりにくい。Core Ultra 7とメモリー32GBを備えているため、普段の仕事や調べものを止めずに進めやすい。Core Ultra＋NPU搭載でAI処理も高速だ。

文字や資料を確認しやすい高画質

13.3型の有機ELディスプレイは表示が細かく、文字や表もはっきり見やすい。解像度は2880×1800で、写真や動画を見るときも色の違いが分かりやすく、外出先で長く画面を見る場面でも使いやすい。

製品スペック

【CPU】Core Ultra 7 プロセッサー 255H

【メモリー】32GB

【ストレージ】SSD 1TB

【ディスプレイ】13.3型 有機EL（2880×1800）

【重量】約990g