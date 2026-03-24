マイクロソフトは3月24日、ゲーム特集番組「Xbox Partner Preview」を3月27日午前2時（日本時間）より放送すると発表した。

本番組は、世界初公開の発表や、ゲームプレイ映像の初披露、Xbox向けに登場予定の注目ゲームの最新情報を紹介する番組だ。

今回はセガの「龍が如くスタジオ」による完全新作「STRANGER THAN HEAVEN」の詳細な解説、「S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl」の最新アップデート、そして James S.A. Corey によるアクションRPG「The Expanse: Osiris Reborn」の最新情報などを紹介予定。時間は約30分間としている。

また、番組に先駆けて「STRANGER THAN HEAVEN」の公式X（Twitter）も開設された。大正・昭和の日本を舞台とした注目作。今後はここから情報が発信されるので、あわせてフォローしておくといいだろう。

「Xbox Partner Preview」に関するより詳しい情報はXbox Wire Japanの記事を確認してほしい。