「Xbox Partner Preview」3月27日2時より放送 龍が如くスタジオの新作「STRANGER THAN HEAVEN」などを紹介
マイクロソフトは3月24日、ゲーム特集番組「Xbox Partner Preview」を3月27日午前2時（日本時間）より放送すると発表した。
本番組は、世界初公開の発表や、ゲームプレイ映像の初披露、Xbox向けに登場予定の注目ゲームの最新情報を紹介する番組だ。
今回はセガの「龍が如くスタジオ」による完全新作「STRANGER THAN HEAVEN」の詳細な解説、「S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl」の最新アップデート、そして James S.A. Corey によるアクションRPG「The Expanse: Osiris Reborn」の最新情報などを紹介予定。時間は約30分間としている。
また、番組に先駆けて「STRANGER THAN HEAVEN」の公式X（Twitter）も開設された。大正・昭和の日本を舞台とした注目作。今後はここから情報が発信されるので、あわせてフォローしておくといいだろう。
「龍が如くスタジオ」が贈る完全新作— STRANGER THAN HEAVEN 公式 (@STH_JP) March 23, 2026
『STRANGER THAN HEAVEN』
公式Xを開設しました。
#StrangerThanHeavenpic.twitter.com/rQSSjxDxK9
「Xbox Partner Preview」に関するより詳しい情報はXbox Wire Japanの記事を確認してほしい。
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