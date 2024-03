Xboxは3月7日、配信番組「「Xbox Partner Preview」を実施。番組ではEA/スクウェア・エニックス/セガといったサード パーティーからXboxやPC(Windows)に登場する、14のタイトルの情報や映像を30分にわたって紹介した。

その内容は、『The Sinking City 2』や『Creatures of Ava』といった新作ゲームの初披露、『Frostpunk 2』の発売日や『ファイナルファンタジーXIV』の正式サービス開始日の発表、今後登場予定の『祇:Path of the Goddess』の続報など。

さらに、本日からXbox OneとXbox Series X|S向けに発売されるオリジナル版『S.T.A.L.K.E.R.』3部作の映像もサプライズとして登場している。番組はアーカイブ配信されているので、チェックしてみてはいかがだろうか。

▼番組URL

https://www.youtube.com/watch?v=O8CTiuaL0jY&rco=1

なお「Xbox Partner Preview」の配信内容について、Xbox Wire Japanで詳しく紹介されているので、下記をチェックしてほしい。

▼該当記事

https://news.xbox.com/ja-jp/2024/03/07/xbox-partner-preview-march-2024-recap/