セガは5月7日に放送されたマイクロソフトの配信イベント「Xbox Presents: A Special Look at STRANGER THAN HEAVEN」にて、「龍が如くスタジオ」の完全新作「STRANGER THAN HEAVEN（ストレンジャー ザン ヘヴン）」の作品概要を公開した。発売は今冬予定となる。

50年にもおよぶ壮大なストーリーや舞台となる5つの時代、5つの都市、自由度の高いコンバットシステム、興行師としてのショービズ（ショービジネス）要素など、新情報を多数公開。

ストーリーについてはアメリカ人と日本人のハーフ・大東真（だいとう・まこと）が身一つで日本に渡航し、自分の居場所を求めて戦前・戦後の激動の時代を生き抜く物語が展開。「龍が如く」シリーズファンにはなじみ深い“東城会”を立ち上げるという気になるワードも。

※「龍が如く」シリーズとのつながりは不明

とくに大きな話題を呼んでいるのが、豪華極まる主要キャスト陣だ。今回発表されたのは城田優さん、ディーン・フジオカさん、Snoop Doggさん、穂志もえかさん、Tori Kellyさん、大塚明夫さん、西岡德馬さん、藤原聡さん（Official髭男dism）、Cordell Broadusさん、Adoさん、菅原文太さんの11名。

世界をまたにかける著名アーティストが多数出演し、物語を盛り上げる。さらにメインテーマ「STRANGER THAN HEAVEN」はSnoop Doggさん、藤原聡さん、Adoさん、Tori Kellyさんら4名による夢のコラボレーション楽曲となり、「歌豪華すぎだろ！」「曲が良すぎる」「主題歌だけで情報量やばい」などと大きな話題に。

菅原文太さんについては、ご遺族から正式な了承を得たうえで、クリエイターの手でCGデザインを作成。音声は同氏と縁の深い俳優・宇梶剛士さんが担当するという。

また、ゲームシステムとして「左半身と右半身をそれぞれ動かす」コンバットシステムを採用。「興行師」として歌手や演奏者をスカウトし、ショーを開く「ショービズ」運営を楽しめる。それについてはユーザーから「面白そう！」「一番ワクワクした」「DLCでシリーズキャラ持ってきそう」など反響が寄せられていた。

「STRANGER THAN HEAVEN」は、各プラットフォームにてウィッシュリスト登録を受付中。5月7日20時からは「龍スタTVスペシャル」で横山昌義氏らが本作についてインタビュー形式で掘り下げていくとのこと。こちらも要チェックだ。

【ゲーム情報】

タイトル：STRANGER THAN HEAVEN（ストレンジャー ザン ヘヴン）

ジャンル：アクションアドベンチャー

販売：セガ

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：今冬予定

価格：未定

CERO：審査予定

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