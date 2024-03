Xboxは3月5日、同社の公式ブログ「Xbox Wire Japan」にて、配信番組「Xbox Partner Preview」に関する最新情報を公開した。配信日時は、2024年3月7日3時(日本時間)となる。

本番組では、カプコン、Nexon、EAを含む多数のパートナーたちによって創造されるお馴染みの人気タイトルから独創的な新作タイトルまでを、合計30分以上のトレーラー映像とゲームプレイ映像を通して紹介する。

代表的なタイトルとしては、『祇(くにつがみ): Path of the Goddess』『ザァオ:ケンゼラの物語』『The First Berserker: Khazan』などが紹介されるとのこと。

「Xbox Partner Preview」に関するより詳しい情報はXbox Wire Japanの記事を確認してほしい。

▼該当記事

https://news.xbox.com/ja-jp/2024/03/05/xbox-partner-preview-march-2024-announce/