まさか繋がってる!? 龍が如くスタジオの新作「STRANGER THAN HEAVEN」は“5つの時代と都市”が舞台に
セガは3月27日に放送されたマイクロソフトの配信イベント「Xbox Partner Preview」にて、「龍が如くスタジオ」の完全新作「STRANGER THAN HEAVEN（ストレンジャーザンヘヴン）」の3rdティザートレーラーを公開した。あわせてティザーサイトと公式Xもオープンしている。
今回の映像では、本作が1915年、1929年、1943年、1951年、1965年と“5つの時代・5つの街”をまたぐことが判明。「龍が如く」シリーズに登場した「神室町」などもお披露目され、ファンの間で大きな話題を呼んでいる。
ユーザーからは「1965年の神室町だと…!?」「若かりし頃の風間さんとかワンチャンあるか」「悦子に会えることを期待している」「路面電車が気になる」「大正の川落とし←NEW!」「まさか…繋がってる!?」など、期待高まる声が寄せられていた。
本作の全貌が明らかになる特別番組「Xbox Presents: A Special Look at STRANGER THAN HEAVEN」の放送も決定。5月7日8時（日本時間）からとなる。
公式のお知らせには「日米を代表する豪華スターたちによる発表にご期待ください」とあり、アメリカの有名ラッパー「スヌープ・ドッグ」が登場するのではと予想する声も。続報に期待しよう。
【ゲーム情報】
タイトル：STRANGER THAN HEAVEN（ストレンジャーザンヘヴン）
ジャンル：未定
販売：セガ
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）
発売日：未定
価格：未定
CERO：未定
©SEGA
■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります