セガは3月27日に放送されたマイクロソフトの配信イベント「Xbox Partner Preview」にて、「龍が如くスタジオ」の完全新作「STRANGER THAN HEAVEN（ストレンジャーザンヘヴン）」の3rdティザートレーラーを公開した。あわせてティザーサイトと公式Xもオープンしている。

今回の映像では、本作が1915年、1929年、1943年、1951年、1965年と“5つの時代・5つの街”をまたぐことが判明。「龍が如く」シリーズに登場した「神室町」などもお披露目され、ファンの間で大きな話題を呼んでいる。

ユーザーからは「1965年の神室町だと…!?」「若かりし頃の風間さんとかワンチャンあるか」「悦子に会えることを期待している」「路面電車が気になる」「大正の川落とし←NEW!」「まさか…繋がってる!?」など、期待高まる声が寄せられていた。

本作の全貌が明らかになる特別番組「Xbox Presents: A Special Look at STRANGER THAN HEAVEN」の放送も決定。5月7日8時（日本時間）からとなる。

公式のお知らせには「日米を代表する豪華スターたちによる発表にご期待ください」とあり、アメリカの有名ラッパー「スヌープ・ドッグ」が登場するのではと予想する声も。続報に期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：STRANGER THAN HEAVEN（ストレンジャーザンヘヴン）

ジャンル：未定

販売：セガ

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：未定

価格：未定

CERO：未定

©SEGA

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