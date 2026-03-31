Xbox、6月8日2時より「Xbox Games Showcase 2026」と「Gears of War: E-Day Direct」配信
マイクロソフトは3月30日、情報番組「Xbox Games Showcase 2026」と「Gears of War: E-Day Direct」を、2026年6月8日午前2時（日本時間）より配信すると発表した。
本番組では、初公開となるゲーム映像や、今後発売するタイトルの大きなニュースが発表される。大型シリーズから将来有望なインディー作品も含め、幅広く紹介するという。
さらに、Showcaseのあとは続けて「Gears of War: E-Day Direct」を配信。「Gears of War」の始まり、サーガの原点を描く本作の最新情報をお届けする。
また、Xboxの25周年を記念した「Xbox Fanfest」も開催。足跡を振り返りつつ、今後の展望などを語るとのこと。詳細な情報はXbox Wire Japanの記事を参照してほしい。
・Xbox Wire Japan
https://news.xbox.com/ja-jp/2026/03/30/xbox-games-showcase-2026-announce/
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