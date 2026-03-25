Amazonセール情報大紹介！ 第1506回
座りっぱなしをやめるだけで、仕事は変わる。初めてでも選びやすい山善の電動昇降デスクがタイムセール
2026年03月25日 18時00分更新
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【Amazonタイムセール】
山善 電動昇降デスク「ELD-FSMBK／T1200SDGY」をチェック！
山善の電動昇降デスク「ELD-FSMBK/T1200SDGY」がAmazonタイムセール対象。参考価格56,959円のところ、5％オフの54,110円で販売中。
作業時間が長くなると、同じ姿勢のままでいるのはやはり楽ではない。体を動かしても、作業に戻ればまた座りっぱなし。立つ・座るを切り替えながら使えるデスクなら、今より楽に作業できそうで、ちょっと気になる。
立ち作業と座り作業を切り替えやすい電動昇降
操作ボタンを押すだけで天板の高さを上下できる。作業の途中でも姿勢を変えやすく、資料を広げたいときは立って確認し、集中したいときは座って進めるといった使い分けがしやすい。
高さを記憶できるメモリー機能を搭載
よく使う高さを登録しておけば、毎回細かく調整する必要がない。立ち作業用と座り作業用など、自分の作業スタイルに合わせた使い方がしやすい。
部屋になじみやすく導入しやすいシンプル設計
天板付きの構成で、作業用のデスクとしてそのまま使える。部屋になじみやすいシンプルな見た目で、昇降デスクを初めて検討する際にも見比べやすい。
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