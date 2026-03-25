座りっぱなしをやめるだけで、仕事は変わる。初めてでも選びやすい山善の電動昇降デスクがタイムセール

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】

山善 電動昇降デスク「ELD-FSMBK／T1200SDGY」をチェック！

山善の電動昇降デスク「ELD-FSMBK/T1200SDGY」がAmazonタイムセール対象。参考価格56,959円のところ、5％オフの54,110円で販売中。

作業時間が長くなると、同じ姿勢のままでいるのはやはり楽ではない。体を動かしても、作業に戻ればまた座りっぱなし。立つ・座るを切り替えながら使えるデスクなら、今より楽に作業できそうで、ちょっと気になる。

立ち作業と座り作業を切り替えやすい電動昇降

操作ボタンを押すだけで天板の高さを上下できる。作業の途中でも姿勢を変えやすく、資料を広げたいときは立って確認し、集中したいときは座って進めるといった使い分けがしやすい。

高さを記憶できるメモリー機能を搭載

よく使う高さを登録しておけば、毎回細かく調整する必要がない。立ち作業用と座り作業用など、自分の作業スタイルに合わせた使い方がしやすい。

部屋になじみやすく導入しやすいシンプル設計

天板付きの構成で、作業用のデスクとしてそのまま使える。部屋になじみやすいシンプルな見た目で、昇降デスクを初めて検討する際にも見比べやすい。