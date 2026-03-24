“足が濡れない革靴”は新生活の必需品。ゴアテックスのビジネスシューズがAmazonでセール中

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快適さと機能性を両立、“天気を気にしなくていい革靴”

SPMW5480ビジネスシューズが30%オフ！

madras WalkのSPMW5480ビジネスシューズが、現在Amazonにて30%OFFの18,500円で販売されています！

madras WalkのSPMW5480ビジネスシューズは、雨の日でも気にせず履ける実用性を軸にしたビジネスシューズです。GORE-TEX（ゴアテックス）による防水・透湿機能で足元をドライに保ちつつ、濡れた路面でも滑りにくいソールを組み合わせることで、天候に左右されない安定した通勤を支えます。

さらに、幅広4E設計と柔らかなレザー、クッション性のあるインソールにより、長時間歩いても疲れにくい履き心地を実現しています。営業や外回りなど移動の多いビジネスパーソンにとって、快適さと機能性を両立した“天気を気にしなくていい革靴”といえるでしょう。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

SPMW5480ビジネスシューズの特徴

防水×透湿のゴアテックスで「濡れない・蒸れない」

雨を防ぎつつ内部の湿気は逃がす構造で、天候を問わず足元をドライに保てるのが最大の強みです。

雨・雪でも安心の高い防滑性能

ガラス繊維入りソール「HYDROSTOPPER GF」により、濡れた路面や雪道でも滑りにくい設計になっています。

インソールにも一工夫

あるゆる方向からの衝撃を緩和する特殊素材のTX-MOVE CUPINSOLEを搭載。長時間の歩行でクッション性が実感できます。

幅広4E＋ソフトレザーで快適な履き心地

ゆったりした木型と柔らかい牛革、クッション性のあるインソールにより、長時間歩いても疲れにくい仕様です。

まとめ

参考価格：26,400円

現在の価格：18,500円［30%OFF］

madras WalkのSPMW5480ビジネスシューズは、ゴアテックスによる防水・透湿機能で水はしっかり防ぎつつ、内部のムレを逃がしてくれるため、長時間履いても足元は快適なまま。ガラス繊維入りソールが濡れた路面や雪道でもしっかりグリップしてくれるので、天候に左右されずに安心して歩けます。

見た目はきちんとビジネスシューズながら、実際の使用感は歩きやすいスニーカー寄りというバランス。通勤・外回り・出張といった日常の移動をストレスなくこなしたい人にとって、「とりあえずこれを履いておけば間違いない」と思える、実用性重視の一足としておすすめできます。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。