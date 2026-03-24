Amazonセール情報大紹介！ 第1503回
“足が濡れない革靴”は新生活の必需品。ゴアテックスのビジネスシューズがAmazonでセール中
2026年03月24日 13時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
快適さと機能性を両立、“天気を気にしなくていい革靴”
SPMW5480ビジネスシューズが30%オフ！
madras WalkのSPMW5480ビジネスシューズが、現在Amazonにて30%OFFの18,500円で販売されています！
madras WalkのSPMW5480ビジネスシューズは、雨の日でも気にせず履ける実用性を軸にしたビジネスシューズです。GORE-TEX（ゴアテックス）による防水・透湿機能で足元をドライに保ちつつ、濡れた路面でも滑りにくいソールを組み合わせることで、天候に左右されない安定した通勤を支えます。
さらに、幅広4E設計と柔らかなレザー、クッション性のあるインソールにより、長時間歩いても疲れにくい履き心地を実現しています。営業や外回りなど移動の多いビジネスパーソンにとって、快適さと機能性を両立した“天気を気にしなくていい革靴”といえるでしょう。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
SPMW5480ビジネスシューズの特徴
防水×透湿のゴアテックスで「濡れない・蒸れない」
雨を防ぎつつ内部の湿気は逃がす構造で、天候を問わず足元をドライに保てるのが最大の強みです。
雨・雪でも安心の高い防滑性能
ガラス繊維入りソール「HYDROSTOPPER GF」により、濡れた路面や雪道でも滑りにくい設計になっています。
インソールにも一工夫
あるゆる方向からの衝撃を緩和する特殊素材のTX-MOVE CUPINSOLEを搭載。長時間の歩行でクッション性が実感できます。
幅広4E＋ソフトレザーで快適な履き心地
ゆったりした木型と柔らかい牛革、クッション性のあるインソールにより、長時間歩いても疲れにくい仕様です。
まとめ
参考価格：26,400円
現在の価格：18,500円［30%OFF］
madras WalkのSPMW5480ビジネスシューズは、ゴアテックスによる防水・透湿機能で水はしっかり防ぎつつ、内部のムレを逃がしてくれるため、長時間履いても足元は快適なまま。ガラス繊維入りソールが濡れた路面や雪道でもしっかりグリップしてくれるので、天候に左右されずに安心して歩けます。
見た目はきちんとビジネスシューズながら、実際の使用感は歩きやすいスニーカー寄りというバランス。通勤・外回り・出張といった日常の移動をストレスなくこなしたい人にとって、「とりあえずこれを履いておけば間違いない」と思える、実用性重視の一足としておすすめできます。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
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