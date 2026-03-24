49,800円、軽作業用に割り切るならアリ。10.95型Lenovo Chromebookが

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【Amazonタイムセール】

Lenovo 10.95インチChromebook「Duet 11（83HH000TJP）」をチェック！

Lenovoの10.95インチChromebook「Duet 11（83HH000TJP）」がAmazonでタイムセール対象。参考価格6万9300円のところ、28％オフの49,800円で販売中。

外出先で少しだけ作業したい日もある。ノートPCを持ち歩くほどではないけど、軽く扱える端末が1台あると意外と助かるもの。今回のように価格が下がって買いやすくなっているなら、チェックしておく理由になりそう。

持ち出しやすい重さと使い方

本体は約510g。キーボードとスタンドを付けても約1kgほどなので、バッグに入れて持ち歩きやすい。外ではキーボードを付けて作業し、自宅では本体だけで使うといった使い分けもしやすい。

画面操作や接続まわりの基本仕様

ディスプレイは1920×1200表示の10.95インチIPS液晶。タッチ操作に対応し、付属のUSIペンで画面に直接書き込める。USB Type-Cポートは2基あり、充電や映像出力に使える。無線通信はWi-Fi6とBluetooth5.3に対応し、バッテリー駆動時間は約12時間。