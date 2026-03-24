“全部入りに近い構成”を10万円台で。Core Ultra 5×16GB、HPの15.6型モデルが37％オフ

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【Amazonタイムセール】

HP 15.6型ノートPC「HP 15-fd（BJ0M7PA-AAAE）」をチェック！

HPの15.6型ノートPC「HP 15-fd（BJ0M7PA-AAAE）」がAmazonタイムセール対象。参考価格163,304円のところ、37％オフの102,980円で販売中。

家で使うノートPCは、ブラウザをいくつも開いたままにしたり、動画を流しながら資料を作ったりと、意外と負荷がかかる場面も多い。数年前のモデルを使い続けていると、起動が遅かったり、画面の切り替えにもたつきを感じることはないだろうか。

そう感じ始めたあたりが、買い替えを考えるタイミングかもしれない。10万円前後で探すなら、タイムセールのタイミングでのぞいてみるのもよさそうだ。

ブラウザや資料作成を同時に進めやすい構成

インテル Core Ultra 5 125Hとメモリ16GBを搭載。タブを多く開いた状態で調べ物をしたり、文書を作りながらオンライン会議を行うような使い方でも、動きの遅さを感じにくい。512GB SSDを備え、日常的に扱うデータもまとめて保存しやすい。

15.6型フルHDの非光沢IPSディスプレイ

ディスプレイは15.6型フルHD（1920×1080）のIPSパネル。画面が広く、ブラウザと資料を並べて表示する作業にも向く。非光沢仕様のため照明の映り込みを抑えやすく、自宅での作業にも扱いやすい。

指紋認証やCopilotキーを備えた使いやすい仕様

電源ボタン付近に指紋認証センサーを搭載し、パスワード入力の手間を減らしてログインできる。キーボードにはCopilotキーも用意されており、WindowsのAI機能を呼び出せる。

製品スペック

【CPU】インテル Core Ultra 5 125H

【メモリ】16GB（8GB×2）DDR5-5600

【ストレージ】512GB SSD（PCIe NVMe M.2）

【ディスプレイ】15.6型 フルHD（1920×1080）IPS 非光沢

【OS】Windows 11 Home

【グラフィックス】Intel Arc Graphics（CPU内蔵）