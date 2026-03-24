Amazonセール情報大紹介！ 第1492回
机の上に“充電基地”を作っちゃえ！ 最大250Wの充電ステーションがタイムセール
2026年03月24日 12時00分更新
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【Amazonタイムセール】
Anker Prime Charger（250W, 6 Ports, GaN）をチェック！
Ankerの高出力充電器「Anker Prime Charger（250W, 6 Ports, GaN）」がAmazonでタイムセール対象。参考価格19,990円のところ、25％オフの14,990円で販売中。
スマートフォンやイヤホン、モバイルバッテリーなど、充電する機器は多い。机の上にケーブルや充電器が並び、作業スペースが狭く感じることもあるはず。こうした電源まわりを1台にまとめて使える環境があれば、机の上をすっきりさせやすい。
最大250Wの高出力
合計最大250Wの出力に対応し、USB-Cポートは単体で最大140Wまで出せる。高出力充電に対応したノートPCなども含め、複数の機器を同時に充電しやすい仕様になっている。充電器をいくつも使い分けずに済むため、机まわりの電源を整理しやすい。
6ポートをまとめて使える
USB-Cが4ポート、USB-Aが2ポートの構成。スマートフォンやタブレット、イヤホンなど複数の機器を同時に充電できる。
出力表示と時計機能
本体にはディスプレイを搭載し、各ポートの出力状況を確認できる。充電していないときは時計表示として使うことも可能。側面のダイヤルで充電モードの切り替えにも対応する。
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