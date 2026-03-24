Amazonセール情報大紹介！ 第1494回
電球ソケットに付けるだけで、光と風を同時に生み出す！ 空気循環＋明るさを確保する照明「サーキュライト」
2026年03月24日 13時00分更新
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トイレや洗面所って、暑くなってくると空気がムワッとしがち。扇風機を置くほどじゃないけど、ちょっと風があるだけで全然ラクになる。とはいえ置き型の家電は邪魔になりやすいし、できればスッキリ使いたい。風を送れる照明タイプなら場所も取らないし、この値段なら一度試してみたくなるかも。
電球を替える感覚で取り付けできる
電球ソケット（E26口金）に差し込むだけで使えるため、新しく配線したり工具を用意したりする必要がない。いま付いている電球を外して付け替える感覚で設置できる。天井に収まる形なので床や棚のスペースをふさがず、トイレや洗面所など物を置きにくい場所でも取り入れやすい。
風量調整や向きの変更ができる
風量は3段階で調整でき、送風の向きは約300度の範囲で調整できる。風を送りたい位置に合わせて角度を変えられる。LED照明としても使え、明るさは2段階で切り替えできる。
現行モデルは風量が強化
現行モデルは2022年モデルと比べて風量が約11％アップ。ファンには船舶用プロペラメーカーが開発した羽根形状を採用している。
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