ちゃんとゲームできるのに、ゴツすぎない。RTX4050×Core i7搭載で144Hzゲーミングノートが割引中

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【Amazonタイムセール】MSI 15.6型ゲーミングノートPC

「Thin-15-B13VE-6112JP」をチェック！

MSIの15.6型ゲーミングノートPC「Thin-15-B13VE-6112JP」はAmazonでタイムセール対象。過去価格18万9800円のところ、11％オフの16万9800円で販売中。

ゲームを始めてみたいと思っても、普段使っているノートでは動きが重く感じる場面がある。Core i7とGeForce RTX 4050を搭載するこのモデルなら、フルHD環境でゲームを楽しめる余裕がある。いまはタイムセールで価格が下がっており、初めてのゲーミングPCとしても選びやすい。

机の上だけでゲームを始められる

GPUを積んだノートなら、デスクトップPCを置かなくてもゲーム環境を作れる。配線を組み直す手間も少なく、遊びたいときにすぐ使えるのが分かりやすいところ。外部モニターにつないだり、場所を変えて使ったりと環境を動かしやすい点もメリットになる。

視点を動かす場面でも画面が見やすい

フルHDで144Hz表示に対応したディスプレイを採用。動きの速いゲームやスクロールの多い場面でも表示の変化を追いやすい。普段のノートで遊んだときとの違いを感じやすい部分でもある。

ゲームだけでなく普段のPCとしても使える

メモリー16GBと512GB SSDを備え、調べ物や書類作成、動画視聴など日常の作業にもそのまま使える。

製品スペック

【CPU】インテル Core i7-13620H

【GPU】NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU

【ディスプレイ】15.6型（1920×1080）144Hz

【メモリー】16GB

【ストレージ】512GB SSD

【インターフェース】HDMI、USB Type-A／Type-C