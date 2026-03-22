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Amazonセール情報大紹介！ 第753回

【22%オフ】ニューバランス「MW880G GORE-TEX」が15,390円、雨の日向けの防水ウォーキングシューズ

2026年03月22日 13時30分更新

文● さわ　編集⚫︎ ASCII

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アマゾンでニューバランスのMW880G GORE-TEXを入手

ニューバランスのMW880G GORE-TEXが22%オフ！

　雨の日の外出や通勤、旅行先での街歩きなど、「天候を気にせず安心して履ける一足」を探している人におすすめのニューバランスのMW880G GORE-TEXが22%オフの15,390円で登場！

　雨の日に履く靴は、防水性だけでなく歩きやすさや履き心地も気になるところです。このモデルはGORE-TEXメンブレンやFRESH FOAMソールを採用し、日常の外出から通勤、旅行まで幅広く使いやすいのが魅力です。サイズやカラーによって価格差があるため、購入前には希望の仕様をよく確認しておきたい1足です。

　ウォーキングシューズを選ぶ際は、クッション性、足幅、防水仕様の有無など、チェックしたい点が意外と多くあります。MW880G GORE-TEXは2Eと4Eのウイズが用意されており、用途に合わせて選びやすいのが特徴です。雨の日用として考えている場合は、サイズ感やソールの感触も含めてレビューを参考にすると選びやすくなります。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

ニューバランスのMW880G GORE-TEXの特徴

　MW880G GORE-TEXは、「MW880G」メンズモデルにFRESH FOAMソールを搭載したモデルです。

　クッション性が向上し、長時間の歩行でも足への負担を軽減。ウォーキングはもちろん、通勤や旅行など、歩く時間が長くなりがちなシーンでも快適な履き心地をサポートします。

　また、ガセット全体からタン部分までGORE-TEXメンブレンを搭載することで、雨の侵入に対するガード力もアップ。

　天候を問わず安心して履ける一足に仕上がっています。

　カラーはウォーキング、旅行、ビジネスシーンにもなじみやすいベーシックなデザインを採用。足入れのしやすい2Eと4Eの2ウイズ展開で、幅広の足にも対応します。

まとめ

参考価格：19,800円

現在の価格：15,390円［22%OFF］

　ニューバランスのMW880G GORE-TEXは防水性・クッション性・安定感をバランスよく備えた、実用性の高いウォーキングシューズです。

　防水仕様のシューズは便利ですが、履き始めは通常モデルより硬く感じることもあります。レビューでもサイズ感やソールの感触には個人差が見られるため、普段履いているニューバランスとの違いも意識して選ぶと安心です。特に雨天時の使用を想定している方は、滑りやすさに関する声もあわせてチェックしておくとよいでしょう。

　雨の日の歩行を意識した仕様が魅力ですが、サイズや幅の選び方で印象が変わりやすい商品でもあります。購入時は2Eか4Eかを確認し、普段の使用シーンに合ったカラーを選ぶのがおすすめです。価格やポイント還元、クーポン適用条件は変動するため、注文前に販売ページを確認しておくと安心です。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

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