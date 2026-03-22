後悔しにくい現実スペック機？Ryzen 7＋16GBメモリの14型ノート、Lenovo IdeaPad Slim 3

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【Amazonで15％オフ】Lenovo 14型ノート「IdeaPad Slim 3（83K90028JP）」をチェック！

Lenovoの14型ノート「IdeaPad Slim 3（83K90028JP）」がAmazonで割引対象。参考価格175,780円のところ、15％オフの149,800円で販売中。

仕事や家の作業でノートPCを開く時間は意外と長い。使っているうちに動きが遅くなったり、更新の条件に合わなくなったりして、そろそろ替えどきかと思う場面も出てきますよね。

次に選ぶなら、ハイエンドまでは考えていなくても、動きがもたつかない仕様にはしておきたい。Ryzen 7と16GBメモリを備えたこのクラスなら、長く使うつもりで選ぶときに候補に入ってくる。Microsoft 365（24ヶ月）も付いているので、最初の作業環境はそのまま整えられる。いま割引中ですし。

Ryzen 7 8840HS＋16GBメモリの構成

Ryzen 7 8840HSと16GBメモリを備えたモデルで、資料を作りながらブラウザで調べものを進めるような普段の使い方でも作業を続けやすい。512GB SSDを搭載し、写真や書類などの保存にも対応できる容量を確保している。

14型・約1.39kgのノートサイズ

14型ディスプレイを備えた本体は、自宅の机だけでなく外に持ち出して使う場面も考えやすい大きさ。本体重量は約1.39kgに収まり、日常的にバッグへ入れて持ち歩くことも想定できる。

Microsoft 365（24ヶ月）付きモデル

Microsoft 365の2年版が付属し、WordやExcelなどを追加購入せずに使い始められる。Windows 11を搭載したノートPCとして、初期設定後そのまま作業に使い始められる構成になっている。

製品スペック

【CPU】AMD Ryzen 7 8840HS

【メモリ】16GB

【ストレージ】512GB SSD

【ディスプレイ】14.0型

【OS】Windows 11

【Office】Microsoft 365（24ヶ月）

【重量】約1.39kg