Amazonセール情報大紹介！ 第1465回
“持ち運べるハイエンド”ゲーミングPC。RTX 5060、Ryzen 9、3K有機EL搭載の14型ROGがタイムセール
2026年03月19日 12時00分更新
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【Amazonタイムセール】
ASUS 14型ゲーミングノート「ROG Zephyrus G14（GA403UM）」をチェック！
ASUSの14型ゲーミングノート「ROG Zephyrus G14（GA403UM）」がAmazonタイムセール対象。過去価格339,800円のところ、9％オフの309,800円で販売中。
性能を重視するとノートPCは本体が大きく重くなりやすく、持ち運びのしやすさとの両立が悩みどころになる。ROG Zephyrus G14は、GeForce RTX 5060を搭載しながら重さは約1.5kgに収まる14型モデル。高めの性能と扱いやすいサイズを両方見て選びたいときに候補に入ってくる1台だ。
Amazon.co.jp限定の構成モデル
本機はAmazon.co.jp限定として販売されているモデルで、CPUにRyzen 9 270、GPUにGeForce RTX 5060 Laptop GPUを搭載する。
2880×1800表示の14型有機ELディスプレイ
ディスプレイは14型の有機ELパネルで、解像度は2880×1800ドット。リフレッシュレートは120Hzに対応する。
32GBメモリと1TB SSDを搭載
メモリは32GB、ストレージはPCIe接続の1TB SSDを備える。メモリはオンボード仕様で、購入後の増設には対応しない構成となる。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen 9 270
【GPU】NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU
【メモリ】32GB
【ストレージ】1TB SSD
【ディスプレイ】14型 有機EL（2880×1800／120Hz）
【重量】約1.5kg
【OS】Windows 11 Home
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