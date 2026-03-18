ベセスダ・ソフトワークスは3月18日、PlayStation 5向け「Starfield（スターフィールド）」を日本時間4月8日に発売すると発表した。

PS5版の発売は次なる主要コンテンツ「Terran Armada（テラン・アルマダ）」および「Free Lanes（フリーレーン）」のリリースと同時で、両コンテンツは同日にすべてのプラットフォームで配信予定だ。

PS5版では、これまでのアップデート内容すべてを適用。さらにコンソールを活かした機能に対応しており、アダプティブトリガーなどの機能はもちろん、PS5 Proで起動すれば高いFPSを優先する「Pro パフォーマンスモード」やグラフィック性能を重視した「Pro ビジュアルモード」を選択できる。

また、同日配信となる「Free Lanes」アップデートと「Terran Armada」ストーリーDLCでは、有人星系を舞台にした新たなストーリーが展開。大きな変更点としては同一星系内での惑星間移動が可能になり、さまざまな遭遇イベントやアクティビティが発生するという（詳しくはこちら）。

1000以上の惑星がひしめく広大な宇宙を探索できる“途方もない”規模のRPG。これまではXbox Series X|SおよびPCのみの対応だったが、ついにPS5ユーザーも遊べるようになる。

この発表にユーザーからは「お、ついにPS5版来るんか」「このためにXbox買ったくらいには面白い」「ぼちぼち記憶なくなってきた。いちから遊び直すか」「PS5民、今は良い感じになってるから期待しとけ」「やる確率85％」「予約しました！」などの声が寄せられていた。

【ゲーム情報】

タイトル：Starfield

ジャンル：RPG

配信：ベセスダ・ソフトワークス

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Windows／Steam）

配信日：配信中（2023年9月6日）／PS5版：2026年4月8日

価格：

通常版：6050円

デジタルプレミアムエディション：8470円

アップグレード：3025円

CERO：Z（18歳以上対象）

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