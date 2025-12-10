ベセスダ・ソフトワークスは12月10日、オープンワールド・アクションRPG「The Elder Scrolls V: Skyrim」（スカイリム）のNintendo Switch 2版を突如発表＆発売した。

「冬の冒険」を、どこへでも持ち歩こう！🗺️✨



『The Elder Scrolls V: Skyrim』が本日より Nintendo Switch 2 で登場🎊 pic.twitter.com/3BeeP1yWx1 — ベセスダ日本公式 (@Bethesda_jpn) December 10, 2025

本作はこの世にたった1人、ドラゴンに立ち向かえる力を持った伝説の英雄「ドラゴンボーン」として旅立つ作品。特徴的なのは圧倒的な自由度で、2011年に発売して以来、200以上のアワードを獲得した経緯がある。

Nintendo Switch 2版の「The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition」では、ゲーム本編と3つの公式拡張コンテンツをすべて収録。クエストや武器、鎧、呪文、ダンジョンなど冒険を彩る数百種類のCreation Clubアイテムが含まれている。

また、任天堂限定デジタルコンテンツとして、「ゼルダの伝説」よりマスターソード、ハイリアの盾、英雄の服も付属する。

Switch 2向けにグラフィックの強化やロード時間の改善などを行い、遊び応えと遊びやすさを両立。マウス操作にも対応しているのはポイント。久しぶりに遊びたいという人はもちろん、初めて「スカイリム」に触れる人にもオススメだ。

通常価格は7260円だが、Switch版の「Anniversary Edition」を持っている人は100円で本作を購入できる。Switch版のゲーム本編のみ持っている人は、2200円のアップグレードパスを購入することでプレイ可能だ。

【ゲーム情報】

タイトル：The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition

ジャンル：オープンワールド・アクションRPG

配信：ベセスダ・ソフトワークス

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

配信日：配信中（2025年12月10日）

価格：7260円 ※Switch版「Anniversary Edition」を持っていれば100円

プレイ人数：1人

CERO：Z（18歳以上対象）

© 2025 ZeniMax. ZeniMax, Bethesda Game Studios, The Elder Scrolls, and Skyrim are trademarks of the ZeniMax group of companies. All rights reserved.