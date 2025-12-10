「スカイリム」Switch 2版、いきなりリリース　100円アップグレードにも対応

　ベセスダ・ソフトワークスは12月10日、オープンワールド・アクションRPG「The Elder Scrolls V: Skyrim」（スカイリム）のNintendo Switch 2版を突如発表＆発売した。

　本作はこの世にたった1人、ドラゴンに立ち向かえる力を持った伝説の英雄「ドラゴンボーン」として旅立つ作品。特徴的なのは圧倒的な自由度で、2011年に発売して以来、200以上のアワードを獲得した経緯がある。

　Nintendo Switch 2版の「The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition」では、ゲーム本編と3つの公式拡張コンテンツをすべて収録。クエストや武器、鎧、呪文、ダンジョンなど冒険を彩る数百種類のCreation Clubアイテムが含まれている。

　また、任天堂限定デジタルコンテンツとして、「ゼルダの伝説」よりマスターソード、ハイリアの盾、英雄の服も付属する。

　Switch 2向けにグラフィックの強化やロード時間の改善などを行い、遊び応えと遊びやすさを両立。マウス操作にも対応しているのはポイント。久しぶりに遊びたいという人はもちろん、初めて「スカイリム」に触れる人にもオススメだ。

　通常価格は7260円だが、Switch版の「Anniversary Edition」を持っている人は100円で本作を購入できる。Switch版のゲーム本編のみ持っている人は、2200円のアップグレードパスを購入することでプレイ可能だ。

 

【ゲーム情報】

タイトル：The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition
ジャンル：オープンワールド・アクションRPG
配信：ベセスダ・ソフトワークス
プラットフォーム：Nintendo Switch 2
配信日：配信中（2025年12月10日）
価格：7260円　※Switch版「Anniversary Edition」を持っていれば100円
プレイ人数：1人
CERO：Z（18歳以上対象）

© 2025 ZeniMax. ZeniMax, Bethesda Game Studios, The Elder Scrolls, and Skyrim are trademarks of the ZeniMax group of companies. All rights reserved.

