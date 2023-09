ベセスダ・ソフトワークス/ゼニマックス・アジアは9月7日、東京タワーにあるRED TOKYO TOWER 5F SKY STADIUMにて、Xbox Series X|S/PC(Windows/Steam)用RPG『Starfield』のローンチイベントを開催。ゲームは好評発売中、価格はプラットフォームやエディションで異なるので下記のゲーム情報を確認してほしい。

イベントのMCは、ご自身も『Starfield』をプレイしている荒木美鈴さん。ゲストにベセスダ作品ではおなじみの声優の岩崎ひろしさん、そしてゲームの案内役としてゼニマックス・アジア コミュニケーション・マネージャーであるレイナ・ボラノスさんが登壇した。

壮大なゲーム世界を魅せる最新PVからイベントはスタート

全面に『Starfield』のビジュアルが投影されたステージを背景に、イベントはスタート。まずは壮大な本作のPVが公開された。この時点で、場内は『Starfield』の世界へ。

収録の裏話が満載! 岩崎ひろしさんのトークセッション

続いて、ゲストである声優の岩崎ひろしさんを招いてのトークセッションを実施。

岩崎ひろしさん @Bethesda_jpn <Profile>

1953年5月29日生まれ。劇団青年座所属の俳優・声優。声優としては主に洋画や海外アニメの吹き替えが多く、代表作の一つに、故・野沢那智さんから引き継いだ「スター・ウォーズ」の新三部作のC-3POが挙げられる。近年では、「スマイルプリキュア」のアカオーニ役で知られるようになった。 ▼そのほか出演作品

TV「であいもん」巽政、「七つの大罪 戒めの復活」ガラン、「TIGER & BUNNY」斎藤さん、「ONE PIECE」黒炭オロチ、「ドラゴンクエスト ダイの大冒険」まぞっほ、「ミスター・ビーン」ビーン、ゲーム『Detroit: Become Human』ハンクなど多数

岩崎さんのベセスダ作品との関わりは深く、2011年発売の『The Elder Scrolls V: Skyrim』のシセロ役、2015年の『Fallout 4』のコズワース役などで参加。そして、本作では、主人公をコンステレーションに導くバレット役を務めている。

本作の収録は昨年の4月からスタートし、途中で間が空いたものの、今年になって録り終えたとのことで一年以上の長丁場だったと岩崎さん。海外ドラマの吹き替えや映画などでは映像を観ながら声の収録をするのが普通だが、ゲームの収録では波形を見ながらセリフを当てていくという手法を取っているとのことで、非常に大変だったと語った。

ちなみに、岩崎さんのバレットのお気に入りのセリフは、「私たちがいなければ、この銀河はただの大部屋だ」という、ゲーム序盤で主人公に宇宙船を譲るまでの流れで語られるもの。また、今回は主人公との恋愛シーンのようなセリフもあり、そのことについても非常に気になっていたようだ。

ゲームの魅力紹介&実機プレイも!

トークセッション後は、レイナさんが登壇し、ゲームの魅力を解説。紹介された内容は、大まかに以下の通り。

・あなただけの物語

本作では、あなたのキャラクターが描く物語こそが何よりも重要。外見をカスタマイズし、キャラクターの背景と特性を決定したら、自分だけの冒険を始めよう。

・外宇宙を探索しよう

星から星へとめぐりながら、1000を超える惑星を探索しよう。賑やかな都市や危険な拠点、自然のまま残された荒涼地帯があなたを待っている。さまざまな勢力の物語に足を踏み入れながら、有人星系の各地でクエストに挑もう。いつでも新しい物語が待っている!

・理想の船を指揮しよう

理想の船を操縦し、指揮を執ろう。船の外見を自分好みにカスタマイズしたり、武器やシールドを含む重要システムを改造することが可能。クルーを配置すれば固有ボーナスが得られる。乗り込んで奪った敵の船は、あなたのコレクションに加えることが可能。

・発見、収集、建設

惑星を探索すれば、薬や食料、装備、武器など、あらゆるものの作成に必要な動植物や資源が発見できる。クルーを雇って、建築した拠点に資源抽出システムを構成しよう。貨物リンクを確立すれば、拠点の転送が可能だ。また、資源を研究プロジェクトに投入すれば、独自のクラフトレシピが解除される。

・戦いに備えよう

宇宙には危険が付きもの。洗練された戦闘システムには、あらゆる状況に対処するための手段が用意されている。遠距離ライフルやレーザー兵器、爆発物など、各武器タイプをプレイスタイルにあわせて使い分けよう。ブーストパックによって、かつてなく自由な機動を実現可能だ。

なお、本作には1000を超える惑星が登場し、そこを探索できる。中には何もない惑星も存在するのだが、これは宇宙の無の感覚をユーザーにも味わってほしいということで、あえてそうしているという。

また、キャラクター作成時には「特徴」を3つから選択できるが、実は何も選ばなくてもいいとレイナさんがポロリ。現在、本作をプレイ中の荒木さんは、必ず選ぶ必要があると思っていたらしく驚いていた。

ちなみに、荒木さんはギャングスターを選んだとのこと。岩崎さんは普通の人で遊びたいと述べた。

ゲームの特徴説明が終わると、次は実機プレイへ。レイナさんがXbox版で本作の序盤をプレイした。

途中で岩崎さん演じるバレットと遭遇するシーンがあったが、そこではなんと、岩崎さんが生アテレコを披露。ゲームのセリフがスピーカー越しでなく生で聴こえ、臨場感が半端なかった。

試遊が終わると、エンディングへ。本作のファンに向けて「発売は9月6日だったんですけれども、アーリーアクセスで9月1日から配信されてまして。この1週間『Starfield』尽くしといっていいほど、インフルエンサーさんやメディアの方々、そしてコミュニティーのみなさんも盛り上がっていたので、ベセスダ一同、大変感謝を申し上げます」とレイナさん。

「『Starfield』は今後も新しいコンテンツを追加していきたいと思いますので、本作を、そしてベセスダ・ソフトワークスをよろしくお願いします」と力強く語った。

岩崎さんは「素晴らしいバレット役をいただきまして、ありがとうございます。あらためて大きなスクリーンで演じたシーンを観させていただいて、本当に幸せに感じております。みなさん、『Starfield』をよろしくお願いします」と感慨深く本作をアピールした。

【ゲーム情報】

タイトル:Starfield

ジャンル:RPG

配信:ベセスダ・ソフトワークス

プラットフォーム:Xbox Series X|S/PC(Windows/Steam)

※Xbox Game Pass対応。

配信日:配信中(2023年9月6日)

価格:

XSX|S/Windows Standard Edition:9700円(ダウンロード版)

XSX|S/Windows Premium Edition:1万2900円(ダウンロード版)

Steam Standerd Edition:9680円(ダウンロード版)

Steam DIGITAL PREMIUM EDITION:1万2870円(ダウンロード版)

© 2023 ZeniMax Media Inc. Starfield, Bethesda, Bethesda Game Studios, Bethesda Softworks, ZeniMax and related logos are registered trademarks or trademarks of ZeniMax Media Inc. in the U.S. and/or other countries. All Rights Reserved.