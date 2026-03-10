「あの人にヨックモックを贈りたい！」ってモニターに流れるだけでここまで胸熱になるとは！　丸の内で「シガール」新商品発売記念イベント

世代を問わず愛されている焼き菓子「シガール」。サクッとした口当たりと繊細な口溶けで、手土産としてもらったり持っていったりすることが多いですが、無性に食べたくなって自分用に購入する方も多いのではないでしょうか。

3月25日（水）に、新商品「ドゥーブル シガール」が発売することを記念して、来場者参加型イベントを開催します。体験型コンテンツに参加すると、「シガール」と「シガール オゥ ショコラ」の2本セットをプレゼントします！

万人に愛されるロングセラー

3月25日（水）から、KITTEで『「シガール®」でつなぐ、やさしい灯（ともしび）のメッセージ展』を開催。「シガール」と「シガール オゥ ショコラ」を詰め合わせた新商品「ドゥーブル シガール」の発売を記念して行われます。

ドゥーブル シガール

￥2,376（税込）

内容：シガール®×10本、シガール オゥ ショコラ×8本

イベントでは、会場内の大型モニターに光の演出とともに、来場者のエピソードやメッセ―ジが投影されます。また文筆家による同テーマの作品も展示。体験型コンテンツに参加すると、「シガール®」と「シガール オゥ ショコラ」の2本セットをプレゼントします。

また、イベント会場と対象店舗で「ドゥーブル シガール」を含む合計金額5,400円（税込）以上購入すると、「シガール®」や「シガール オゥ ショコラ」がデザインされたオリジナル手ぬぐいを各1枚計2枚セットでプレゼント。これはシガールファンとして欲しい…！

ドゥーブル シガール発売記念「ヨックモックの『シガール®』でつなぐ、やさしい灯のメッセージ展」

開催期間：2026年3月25日（水）～3月29日（日）平日12:00～19:00 土日12:00～18:00

会場：KITTE 丸の内 1F アトリウム（東京都千代田区丸の内二丁目7番2号）

内容：来場者参加型コンテンツ、商品サンプリング※1 、シガールモニュメント＆フォトスポット設置、ご購入者対象ノベルティプレゼントキャンペーン

※1 コンテンツへご参加いただいた方対象

※1 数量限定（無くなり次第終了）

※実施内容は予告なく変更になる場合がございます。