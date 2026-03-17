「ノンアルなのに、ビールみたいにうまい」というCMは本当か？　「アサヒゼロ」をおつまみ付き200円で試飲できるポップアップイベント

ここ数年でどんどん美味しくなったノンアルコール飲料。私はたまにしか飲まないからこそ、そのたびに「こんなに美味しくなったんだ」と感動しています。

そんなノンアルコール飲料「アサヒゼロ」が、ポップアップイベントを開催。200円でおつまみ付きの試飲ができるので、気になっていた方はぜひ！

ミニ缶とおつまみで200円

4月24日（金）から4月30日（木）まで、有楽町駅前広場でポップアップイベント「アサヒゼロ#ZEROの衝撃格付け」を実施します。

イベントでは、「アサヒゼロ」（約175ml）とおつまみ（つくね、枝豆）を200円（税込）で提供。一度ビールを醸造した後にアルコール分を完全に取り除く「脱アルコール製法」ならではの、本格的なビールらしい味わいと飲みごたえを感じることができます。

また、実際に「ビールのようなうまさ」を感じたかどうかを「YES」「NO」で表現できるブースも設置。友人や同僚と行ったら楽しめそうです。

アサヒゼロ#ZEROの衝撃格付け

日時：2026年4月24日（金）～4月30日（木）12:00～20:00（ラストオーダー19:45）

会場：有楽町駅前広場（東京都千代田区有楽町2丁目7-1先 JR有楽町駅前）