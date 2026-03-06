1万人に無料配布。QBBのデザートチーズ「いちご×クリームチーズ」と王室紅茶で有楽町駅前がロイヤル

文●風都ナツメ（LoveWalker編集部）

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サンプリングイベント「QBBチーズデザート6P×トワイニング　幸せなマリアージュ in 有楽町」イメージ

　デザート感覚で味わえる「QBBチーズデザート6P」。クリームチーズをベースにしたチーズデザートで、糖質を気にせず食べられるところがうれしい商品です。

　現在7種類のフレーバーが発売されているのですが、今回新商品「いちごのショートケーキ」の販売を記念して、有楽町駅前広場でサンプリングイベントを開催します。英国王室御用達のトワイニング紅茶の試飲も行われ、プチアフタヌーンティーのような気分が楽しめそうです。

前回は2日間で計6,000名が参加

　3月28日（土）、有楽町駅前広場でサンプリングイベント「QBBチーズデザート6P×トワイニング　幸せなマリアージュ in 有楽町」を実施します。

サンプリングイベント「QBBチーズデザート6P×トワイニング　幸せなマリアージュ in 有楽町」イベント内容

　イベントでは新商品「QBBチーズデザート6P いちごのショートケーキ」1ピースを先着10,000名様に無料配布。北海道クリームチーズと甘みと酸味のバランスが良い「紅ほっぺいちご」の果肉を配合し、フレッシュな生クリームといちごの甘酸っぱさが、まるでケーキ屋さんのスイーツのような味わいが楽しめます。

新商品「QBBチーズデザート6P いちごのショートケーキ」

「QBBチーズデザート6P いちごのショートケーキ」

　同時にトワイニング「ロンドン アフタヌーン」を先着3,500名様に試飲提供、オリジナルグッズが当たるガチャ、「QBBチーズデザート6P 総選挙」なども開催します。

QBBチーズデザート6P×トワイニング　幸せなマリアージュ in 有楽町
実施日時：2026年3月28日（土）12:00～19:00（予定）
　　　　　※荒天中止
実施場所：有楽町駅前広場
実施概要：それぞれお一人様1回限りご参加・お楽しみいただけます。

文 / 風都ナツメ（LoveWalker編集部）

東北出身。
居酒屋や旅先では初めて見る郷土料理や海外メニューを頼みがち。

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