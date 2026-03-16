春はパン♪パンパパン♪　東京駅の「春のパンフェア」はサンドイッチ♪

有名なCMのおかげで「春はパン！」というイメージの方も多いと思いますが、東京駅のグランスタでも「春のパンフェア2026」を開催しますよ。今年のテーマはサンドイッチということで、13種類の新作サンドが登場します。これ買ってお花見に行っちゃおう！

お花見のお供にも良さそう

3月24日（火）から4月24日（金）まで、グランスタ東京とグランスタ丸の内で「春のパンフェア2026」を開催します。グランスタ限定10種類を含む、全13種類の新作パンが勢ぞろい！

トマトソース香る鯖カツプレッツェルバーガー～特製リゾット仕立て～

1個 ￥864

販売店舗：若廣TOKYO（グランスタ東京／改札内B1 スクエア ゼロエリア）

※販売時間：15:00～なくなり次第終了

サクサクでジューシーな鯖カツ、香ばしい焼きチーズ、キャベツやニンジンのマリネなどを挟んだボリューミーな一品です。シャリとピザソースを合わせた「リゾット」が食感のアクセント。

さくらあんいちごのピスタチオクリーム

1パック ￥692

販売店舗：サンドイッチハウス メルヘン グランスタ丸の内店（グランスタ丸の内／改札外B1 丸の内地下南口改札）

みずみずしいいちごに、上品な甘さの桜あん、さらに新緑を思わせる鮮やかなグリーンのピスタチオクリームが豊かなコクをプラス！

春野菜のファラフェルサンド

1個 ￥562（テイクアウト）、￥572（イートイン）

販売店舗：THE STANDARD BAKERS TOKYO（グランスタ東京／改札内1F 中央通路エリア）

「ファラフェルサンド」とは、香辛料を加えたひよこ豆のコロッケを、野菜と一緒にピタパンに挟んだ中東料理。もちっとしたピタパンに、菜の花のマリネ、新玉ねぎのアチャール、新ごぼうのピクルス、さらにスパイスとハーブを混ぜたひよこ豆のコロッケ「ファラフェル」を2個トッピングしました。

イタリア産モルタデッラとリコッタのパニーノ

1個 ￥770（イートイン限定）

販売店舗：東京パニーノ アロマフレスカ（グランスタ東京／改札内1F 吹き抜けエリア）

スライスしたイタリア産のボローニャソーセージ「モルタデッラ」をたっぷりとサンドし、ミルクのやさしい甘さを感じる「リコッタチーズ」と、香り豊かなナツメグをトッピング。お酒のお供にもぴったりです。

春のパンフェア2026

期間：3月24日（火）～4月24日（金）

実施場所：グランスタ東京、グランスタ丸の内