ポケモン30周年記念で行幸通りに「ピカチュウの浮世絵」！ これ、ぜんぶ花で描かれてるなんて信じられる!?

文●風都ナツメ（LoveWalker編集部）

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「東京インフィオラータ2026」の花絵イメージ

　桜をはじめ、春といえば花！　都内で花のアートが楽しめるイベント「東京インフィオラータ2026」が、今年も行幸通りで開催します。ポケモン30周年を記念し、浮世絵風ポケモンスペシャル花絵が登場するとのことで、楽しみです。

行幸通りが花で埋まる！

　4月17日（金）から4月19日（日）まで、行幸通りで「東京インフィオラータ2026」が行われます。

「東京インフィオラータ2026」キービジュアル

　今年は日本の花絵文化25周年とポケモン30周年を記念した特別企画として、浮世絵風ポケモンスペシャル花絵が登場。初日の夜には、行幸通りで歌舞伎役者の中村橋吾氏による公演が行われます。

東京インフィオラータ2026
期間：4月17日(金)～4月19日(日)
場所：行幸通り（千代田区丸の内1）
観覧：無料

文 / 風都ナツメ（LoveWalker編集部）

東北出身。
居酒屋や旅先では初めて見る郷土料理や海外メニューを頼みがち。

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