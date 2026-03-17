ポケモン30周年記念で行幸通りに「ピカチュウの浮世絵」！ これ、ぜんぶ花で描かれてるなんて信じられる!?

桜をはじめ、春といえば花！ 都内で花のアートが楽しめるイベント「東京インフィオラータ2026」が、今年も行幸通りで開催します。ポケモン30周年を記念し、浮世絵風ポケモンスペシャル花絵が登場するとのことで、楽しみです。

行幸通りが花で埋まる！

4月17日（金）から4月19日（日）まで、行幸通りで「東京インフィオラータ2026」が行われます。

今年は日本の花絵文化25周年とポケモン30周年を記念した特別企画として、浮世絵風ポケモンスペシャル花絵が登場。初日の夜には、行幸通りで歌舞伎役者の中村橋吾氏による公演が行われます。

東京インフィオラータ2026

期間：4月17日(金)～4月19日(日)

場所：行幸通り（千代田区丸の内1）

観覧：無料