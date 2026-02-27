子どもは風車、大人はうっとり。 同じ場所なのに2人ともちゃんと楽しい春の仲通り「Marunouchi Street Park 2026 Spring」

丸の内仲通りの今後のあり方や活用方法を検証する社会実験「Marunouchi Street Park」。仲通りが公園のようになり、歩くだけでわくわくする空間となります。2026年春は3月20日（金・祝）～4月5日（日）の期間に開催です。

ヴァン クリーフ＆アーペルとコラボ

「Marunouchi Street Park 2026 Spring」が3月20日（金・祝）～4月5日（日）の期間に丸の内仲通りにて実施されます。

今回は、ハイジュエリーメゾン「ヴァン クリーフ＆アーペル」とフランス人イラストレーターのシャルロット・ガストー氏とのコラボレーションにより、生命力に溢れる幻想的なインスタレーションとともに春の到来を祝福するイベント「Spring is blooming in Marunouchi（スプリング イズ ブルーミング イン マルノウチ）」を開催。丸の内仲通りの3つのブロックにわたり、多彩なインスタレーションが展開され、大人から子供までまちに集う人々の対話から新たな物語が紡がれる空間となります。また、期間中17時から21時まではインスタレーションがライトアップされ、昼とは異なる幻想的な表情を楽しむことができます。

また、3月20日（金・祝）～4月5日（日）期間中の土日祝日を中心に、塗り絵や風車作りといった多彩なアクティビティを通して春の訪れを祝福するワークショップも用意。

さらに、3月20日（金・祝）より、ヴァン クリーフ＆アーペル LINE公式アカウントにてAR体験コンテンツを公開。インスタレーションに隠された青い蝶をスマートフォンで捕まえると、画面上に蝶が舞い降りる魔法のような体験を楽しめます。

LINE公式アカウント： https://lin.ee/zD3ocwi

Marunouchi Street Park 2026 Spring

実施日時：2026年3月20日（金・祝）～4月5日（日）11:00～20:00

※ライトアップは17:00～21:00

入場料：無料

実施場所：丸の内仲通り（特別区道千第114号）

Block1：丸ビル・郵船ビル・三菱商事ビル前

Block2：丸の内二丁目ビル・丸の内仲通りビル前

Block3：丸の内パークビル・明治安田生命ビル前