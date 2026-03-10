東京駅で「プリン総選挙2026」、 第1位は「喫茶店」の記憶を呼び覚ますあのお店のプリン！

東京駅にはいつも、何かおいしいものが待っている。

2月17日（火）から3月3日（火）までの期間で行われた「グランスタプリン総選挙2026」の投票結果がついに発表されました！ 気になるベスト5は！？

「グランスタ プリン総選挙2026」BEST5が決定！

東京駅のエキナカ商業施設「グランスタ東京」「グランスタ丸の内」「グランスタ八重北」にて、2月17日（火）から3月3日（火）まで「グランスタプリン総選挙2026」の投票が実施されました。各ショップが自信をもっておすすめするプリン全14品の中から、「みんなが食べたい・お気に入りのプリンBEST5」が決定しました。

1位

懐かしほろ苦プリン

価格：1個 ￥700（税込・イートイン）※別サイズのテイクアウト限定商品（550円）もあります

店舗：DEPOT（グランスタ東京／改札外B1 スクエア ゼロエリア）

昔ながらの喫茶店をイメージさせるような、固めのむっちりとした食感のプリン。オリジナルのほろ苦カラメルソースには、自家焙煎珈琲ブランド“JOE TALK COFFEE”のエスプレッソを加え、焦がした砂糖のほろ苦さに独特の深みをプラスしました。昔ながらのしっかりとした食感・甘さ控えめに仕上げたプリンとの相性抜群で、お酒と合わせても楽しめる一品です。

2位

コーヒープリン

価格：1個 ￥990（税込・イートイン限定）

店舗：WK2（グランスタ丸の内／改札外B1 丸の内地下中央口改札）

大きめサイズのコーヒープリンの上にアイスがのった、ビジュアルインパクト抜群な一品。ほろ苦いコーヒーの香りを閉じ込めた、至福の「大人のためのプリン」です。 なめらかでコクのあるコーヒープリンに、やさしい甘さのカラメルを合わせ、上にはアイスと挽いたコーヒー豆をトッピング。「デザートでもあり、一杯のコーヒーでもある」を目指した、深い余韻が広がるご褒美プリンです。

3位

くず餅プリン

価格：1個 ￥430（税込）

店舗：船橋屋 こよみ（グランスタ東京／改札内B1 銀の鈴エリア）

くず餅職人とパティシエがタッグを組んで開発した和風プリンで、発売以来人気の商品です。450日間熟成させた、くず餅の原材料の“発酵小麦澱粉”を使うことで、もっちりとした独特の食感を実現。船橋屋秘伝の黒糖蜜と香ばしいきな粉をのせて、絶妙なハーモニーが広がります。

4位

プリンアラモード

価格：1個 ￥1,080（税込・イートイン限定）

店舗：CITYSHOP（グランスタ東京／改札内1F 北通路エリア）

自家製プリンを主役に、バニラアイスと彩り豊かなフルーツをたっぷりと盛り付けた人気デザートです。固めのクラシックプリンは甘さ控えめ。そこに、いちご・りんご・オレンジ・バナナ・キウイ・ベリーのフレッシュな風味が広がり、どこか懐かしくも華やかな一皿です。

5位

原宿はちみつプリン

価格：1個 ￥1,188（税込）

店舗：コロンバン（グランスタ東京／改札内B1 銀の鈴エリア）

カラメルソースの代わりに、渋谷・コロンバンビル屋上の養蜂場で採れた“原宿はちみつ”を使用。はちみつを味わっていただくために開発したカスタードプリンは、コクのある平飼い鶏の卵やジャージー牛乳を使用し、甘さ控えめでなめらかな食感です。花の香り豊かなはちみつと、絶妙にマッチ。容器はWECK社製キャニスターで、食べた後も再利用ができます。