松屋、大手町で「牛めし」500食を無料配布。もはや東京の実家

普段から松屋にお世話になっている人は多いのではないでしょうか。何を頼んでも味噌汁が付いてくる定食は、もはやおふくろの味といってもいいでしょう。

そんな松屋が、なんと大手町で牛めし無料配布イベントを実施！ 物価上昇で手取りが追い付かない、私を含むビジネスマンのみなさん、本当に松屋は東京のおふくろかもしれません！！

松屋よ、本当にありがとう

3月26日（木）、東京サンケイビル 正面広場で松屋フーズ「インフレから社員を救うプロジェクト」として牛めし500食の無料配布イベントを行います。

創業以来、「みんなの食卓でありたい」という想いのもと、手軽で温かく満足できる食事を提供してきた松屋。近年は原材料費や光熱費、物流費の高騰などにより、食料品や外食費の上昇が続いており、「ランチ代を気にして食事内容を我慢する」「本当はしっかり食べたいが節約せざるを得ない」というビジネスマンも増えています。

そこで今回、松屋は牛めし500食を無料配布。しっかり食べて、午後に向けてパワーチャージをしよう！ お母さん、今日も松屋のおかげで元気にやってますよ！

インフレから社員を救うプロジェクト

開催日：2026年3月26日（木）11:00～14:00

※先着500名、お一人様1回限り。無くなり次第終了

場所：東京サンケイビル 正面広場（東京都千代田区大手町1-7-2）

内容：松屋のキッチンカー「サンライズ号」による牛めし500食の無料配布