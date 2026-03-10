期間限定「今だけのおいしさ」が詰まった桜スイーツ、いよいよ桜開花！

東京では3月19日にいよいよ桜の開花宣言が行われました。桜が咲けば、楽しみなのがお花見！ 「Fairycake Fair〈フェアリーケーキフェア〉」の桜スイーツを持ってお花見へ行けば、目でも口でも桜を楽しめちゃいます。

桜の爽やかな甘じょっぱさを楽しむスイーツ

「Fairycake Fair〈フェアリーケーキフェア〉」では、グランスタ東京店をはじめとする各店にて、3月19日（木）から期間限定で桜スイーツが登場しています。

フェアリークリームウィッチ サクラ生バターサンド

価格：5個入￥2,300（税込）

手づくりの過程と素材にこだわり、食材本来のおいしさととろける口溶けが魅力の「フェアリークリームウィッチ」シリーズより、春限定「サクラ生バターサンド」が登場。生クリーム入りのバタークリームに、桜の塩漬けを細かく刻んで練り込んだ風味豊かな〈桜あん〉を合わせ、ホワイトチョコレートでハーフコーティングした香ばしいビスケットで一つ一つ丁寧に挟んでいます。ミルキーなバターのコクに桜の塩気がほんのりと効いた、なめらかな甘じょっぱい味わい。

プチカドーサクラ

価格：￥980（税込）

フランス語で"ちいさな贈り物"を意味する「プチカドー」シリーズに、春限定「プチカドーサクラ」が登場。ふわっと華やぐ桜の香りに甘じょっぱい味わいが楽しめるサクラ味のメレンゲと、発酵バターをたっぷり使用したサクラビスケットを詰め合わせました。気軽に渡せるプチギフトや手土産にもぴったりです。

ペアリングティーセット サクラ

価格：￥1,950（税込）

東京・清澄白河の人気紅茶専門店「TEAPOND〈ティーポンド〉」の季節限定紅茶「サクラ」と、「プチカドーサクラ」をオリジナルコットン巾着にセットしたギフトアイテム。ティーポンド「サクラ」は、春摘みダージリンをベースに、ベリーや花々の華やかな香りが広がり、桜の季節にだけ味わえる特別な紅茶です。春の優雅さが感じられる紅茶に、「プチカドーサクラ」の発酵バタービスケットとサクラメレンゲの甘じょっぱさが絶妙にマッチした、春の訪れを五感で楽しめるセットとなっています。

販売場所

・フェアリーケーキフェア 全店（グランスタ東京店／ルミネ新宿店／渋谷 東急フードショー店）

・公式オンラインショップ（https://fairycake.jp/）