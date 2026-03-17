東京駅でたった20日間の甘い奇跡！ 人気の２大スイーツブランドが東京駅に同時出店
東京土産として人気の2ブランド「TOKYO CHOCOLAT FACTORY（東京ショコラファクトリー）」と「東京カンパネラ」が、JR東京駅 グランスタ東京に期間限定で出店します。一度に2つのブランドのスイーツがゲットできちゃいます。
JR東京駅に期間限定出店
「TOKYO CHOCOLAT FACTORY」と「東京カンパネラ」が、JR東京駅 グランスタ東京B1F 丸の内地下北口 改札前（改札外エリア）にて2026年3月26日(木)から4月14日(火)まで期間限定で出店します。
「東京ショコラファクトリー」商品紹介
バウムスティック
価格：6本入（ミルク・ストロベリー各３本） ￥1,600(税込)
澄ましバターを染み込ませたバウムクーヘンをザクッとした食感のラスクに焼き上げチョコレートでコーティング。甘酸っぱい苺とチョコレートのミルキーな味わいです。
メルティン キャラメル サンド
価格：8個入 ￥1,840(税込)
チョコレートタブレットに特製キャラメルクリームを仕込み、うすく焼き上げたラングドシャクッキーで丁寧にサンド。サクッとした食感のあと、チョコのなめらかな舌触りとキャラメルクリームの快さがお口の中に広がります。
「東京カンパネラ」商品紹介
東京カンパネラ ショコラ
価格：10個入 ￥1750(税込)
チョコレート風味のラングドシャ・クッキー。最も薄い部分になると、厚さわずか1.5mm。うすく、上品に焼き上げたラングドシャを、特製チョコレートのピラー（柱）で、ていねいに3層に組み上げています。
バウム・バー
販売価格：12本入￥1,560(税込)、24本入￥3,120(税込)
一層一層ていねいに焼き上げたバウムクーヘンを食べやすいスティック状のラスクに仕上げました。新鮮な卵で練り合わせた生地が醸し出す、香り、味わいが楽しめます。
出店情報
場所：JR東京駅 グランスタ東京B1F 丸の内地下北口 改札前（改札外エリア）
期間：2026年3月26日(木)〜4月14日(火)
文 / オシミリン（LoveWalker編集部）
大阪生まれ。
趣味は読書と写真を撮ること、おいしいものを食べておいしいお酒を飲むこと。
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