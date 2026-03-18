12.1型でペン付き、42,900円で買えるならアツい。Lenovoの大画面タブレットが28％オフ

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【Amazonで28％オフ】Lenovo 12.1型タブレット「Idea Tab Plus（ZAG70411JP）」をチェック！

Lenovoの12.1型タブレット「Idea Tab Plus（ZAG70411JP）」がAmazonで割引対象。参考価格59,400円のところ、28％オフの42,900円で販売中。

動画を見るなら、やっぱり画面は広いほうがいい。ペン付きの12.1型タブレットがこの値段まで下がっているなら、ちょっと見たくならないだろうか？

大きめの12.1型ディスプレイと薄型ボディ

ディスプレイは12.1型で解像度は2560×1600。薄さ約6.3mm、重さは約530gに収まり、スピーカーは4基構成でDolby Atmosを採用する。

ペン付属とスマートコネクタ

Lenovo Tab Penが付属するモデル。インターフェースにはスマートコネクタ（キーボード接続用）を備え、通信機能はBluetooth 5.2を利用できる。

性能と容量のバランス

MediaTek Dimensity 6400を採用し、メモリは8GB、ストレージは128GBの構成。バッテリー容量は10200mAhで、microSDカードによる容量拡張にも対応し、位置情報センサーも内蔵する。